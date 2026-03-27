Brutal paliza a un chico de 14 años en la escuela: le pidieron el asiento, dijo que no y lo molieron a golpes

Un grave episodio de violencia sufrió un adolescente de 14 años este viernes por la mañana en una escuela de Mar del Plata, cuando fue atacado por un compañero de curso que lo molió a golpes delante de todos. La víctima sufrió fracturas en su rostro y se encuentra internado en una clínica privada.

En un video al que accedió 0223 que grabaron los propios compañeros del menor agredido se puede observar la virulencia del atacanque que arrojó al suelo a Nahuel y le asestó varios golpes de puño y dos patadas en la cabeza. El hecho sucedió esta mañana alrededor de las 7.40, cuando no habían pasado ni quince minutos del inicio de la jornada, en un curso de tercer año de la Escuela Secundaria N°38 que funciona en 11 de Septiembre al 4300.

Según pudo averiguar este medio, el altercado tuvo lugar cuando el agresor le pidió el banco y el asiento a Nahuel. Como le dijo que no, porque había llegado antes que él, sin mediar palabra lo tomó del cuello y comenzó a molerlo a golpes.

Tras la agresión, las autoridades de la escuela dieron aviso a los padres del menor, quienes lo trasladaron hasta la Clínica del Niño y la Familia, donde recibió las primeras curaciones y quedó internado a la espera de su evolución.

Nahuel sufrió fracturas en la nariz.

El adolescente terminó con hematomas en su rostro.

La tomografía que le practicaron a Nahuel arrojó que sufrió diversas fracturas en huesos "de la nariz y de la apófisis frontal derecha del maxilar superior, observándose además disminución del área de la válvula nasal anterior interna derecha y a aumento de la densidad y espesor de TCS de las regiones maxilares en relación a edema-hematoma".

El hecho fue denunciado por sus progenitores en la comisaría cuarta y se solicitó la intervención de Minoridad.