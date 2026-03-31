Un alumno tiró gas pimienta en la escuela y tuvieron que atender a más de 20 personas.

Un episodio caótico en el interior de las aulas volvió a ocurrir en las últimas horas en Mar del Plata y encendió las alarmas en un contexto nacional de creciente visibilidad de casos de violencia escolar. Según trascendió, en la Escuela de Educación Secundaria Nº25 "Chacra De Perdriel" un menor de edad utilizó un gas pimienta adentro del establecimiento y dejó, al menos, a 20 personas afectadas.

Según pudo saber 0223, un estudiante llevó a la escuela un gas pimienta oculto entre sus pertenencias y lo activó en un espacio cerrado, generando no solo la intoxicación de varios de sus compañeros, sino también la desesperación de docentes y directivos.

El SAME debió acudir al lugar después de que algunos estudiantes presentaran ardor e irritación en los ojos y vómitos. A la vez que eran asistidos, se presentó en el lugar personal de la Comisaría Séptima para evaluar cómo se dieron los hechos.

Aún no está confirmado si se aplicó un protocolo de emergencia o si se debieron evacuar otras aulas. Se descartó, sin embargo, que los alumnos hayan sufrido consecuencias de gravedad. Ninguno necesitó traslado.

La situación generó que se vuelva a cuestionar el control del ingreso de los alumnos a los establecimientos educativos, en un contexto de notoriedad de casos de extrema violencia en las escuelas. Cabe destacar que en los últimos días un adolescente ingresó armado a un colegio en Santa Fe y mató a uno de sus compañeros.

Incluso, en los últimos días en Mar del Plata se registraron dos episodios de violencia escolar que conmovieron a la ciudad. Dentro de dos instituciones educativas y en el marco de episodios de bullying, jóvenes se grabaron agrediendo a otros alumnos que, en ambos casos, terminaron con lesiones graves.