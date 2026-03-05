Nueva movilización contra Ioma: "No pagaron en todo el año y hay deudas desde 2024"

La salud está en emergencia y quienes más sufren son las personas con discapacidad. Este argumento es el que resuena en la manifestación que se desplegó en las puertas del Palacio Municipal de prestadores contra Instituto de Obra Médico Asistencial (Ioma).

"No hay distinción, todos están afectados por el olvido del Estado, desde prestadores a personas con discapacidad", sentenció Gustavo Casado, referente de los Centros de Día, en diálogo con 0223.

En esta línea, aseguró que "IOMA no pagó en todo el año y hay deudas desde el 2024". "Nos encontramos con la dificultad de no poder afrontar los salarios de los trabajadores, que hacen un esfuerzo encomiable que hace posible la atención a las personas con discapacidad", enfatizó.

Asimismo, por la falta de cobertura "tampoco se reciben los gastos de operación de los establecimientos. Muchas personas que asisten a los centros de día reciben desayuno, almuerzo y merienda; son sectores tan vulnerables que si cierran estos espacios, se les va a dificultar acceder a la alimentación".

Falta de medicación

Otro problema que surge con estas falencias es la falta de medicación: "Desde noviembre del año pasado no se está recibiendo. Hay muchas personas que en caso de no tenerla, pueden sufrir un desequilibrio", aseguró Casado.

Por estos motivos, "tenemos que buscar a alguien que sea responsable de todo. La ley de Emergencia en Discapacidad ya se aprobó, hay un fallo de Campana, donde se impulsa al Gobierno a ejecutarlo. La fecha límite era el cuatro de febrero, y en realidad seguimos en la misma situación", resaltó.

En este contexto, aseguran que "hay centros que están a punto de cerrar porque los trabajadores no cobraron los salarios porque no están los pagos para hacerlo", afirmó.

"Es la ley de la selva, las personas con discapacidad son las más vulnerables en la sociedad y vemos que no les interesa. Se las dejaron solas junto a los prestadores que estamos tratando de ayudarlos", concluyó.