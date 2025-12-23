Kicillof entregó 132 viviendas a familias de Tandil y Ayacucho e incorporó nuevos patrulleros

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes la entrega de 132 viviendas para familias beneficiarias de los municipios de Tandil y Ayacucho. Fue junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; y los intendentes Miguel Ángel Lunghi y Emilio Cordonnier.

Las primeras 66 casas entregadas se ubican en el barrio Villa Alegre y fueron construidas junto a la asociación civil Corazón Tandilense; en tanto, las restantes 66 viviendas otorgadas a vecinos del municipio de Ayacucho forman parte del complejo habitacional “Papa Francisco”. Ambos proyectos contemplaron la instalación de red de agua, gas, cloaca y energía eléctrica.

Las fachadas de las nuevas viviendas construidas por la gobernación bonaerense.

Kicillof sobre la obra pública bonaerense

En ese marco, Kicillof destacó la participación de su gobierno en la continuidad de la obra pública y puso el foco en la línea política opositora que representan los jefes comunales de ambos distritos beneficiados por la inversión bonaerense: “Esta jornada de entrega de viviendas en Tandil y Ayacucho demuestra que, más allá de cualquier diferencia ideológica que pueda existir, lo verdaderamente importante es trabajar juntos en favor de los intereses de las y los bonaerenses. El gobierno de la provincia siempre va a estar para escuchar a los intendentes, sean del color político que sean, porque lo único que queremos es brindar respuestas que mejoren la calidad de vida de nuestro pueblo”, expresó el mandatario.

“En la Argentina existe un problema muy serio de acceso a la vivienda y, ante ello, el Estado no puede mirar para otro lado: tiene que estar presente para regular y generar nuevas oportunidades”, sostuvo el gobernador a continuación y añadió: “Es muy importante que todos entiendan que con estas casas no le estamos regalando nada a nadie: cada una de las familias paga el valor de la vivienda, pero en condiciones y en tiempos que el mercado no ofrece”.

Por último, Kicillof afirmó: “A pesar de la asfixia económica a la que nos somete el Gobierno nacional, nuestro compromiso sigue siendo el de trabajar para lo que nos eligieron: que haya más educación, más salud, más seguridad y más vivienda”.

Kicillof junto a Batakis (izquierda) y el referente del PJ en Tandil, Rogelio Iparraguirre (derecha).

Kicillof recibió el apoyo de la juventud del PJ en Ayacucho.

Nuevos patrulleros para Tandil

Durante la jornada, el gobernador y el ministro de Seguridad, Javier Alonso, pusieron en funcionamiento cuatro nuevos patrulleros para reforzar las tareas de prevención del delito en Tandil y entregaron certificados para efectivos de ambos distritos que culminaron sus estudios de diplomatura universitaria en gestión de la seguridad rural.

Al respecto, Alonso subrayó: “A diferencia de lo que hace el Gobierno nacional, el Estado provincial destina todos los recursos que tiene a su alcance para que los vecinos de los 135 municipios puedan vivir más tranquilos: en la Provincia tenemos en claro que sin inversión pública no hay seguridad posible”.

Kicillof en el acto protocolar de entrega de patrulleros a Tandil.

Los nuevos patrulleros para la policía bonaerense en Tandil.

Participaron de las actividades la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el subsecretario de Articulación Institucional del Ministerio de Seguridad, Eduardo Aparicio; el administrador General del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez; y la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, Andrea Cáceres.

Además estuvo presente el senador provincial Jorge Paredi; la diputada provincial Marcela Basualdo; los concejales de Tandil, Rogelio Iparraguirre, y Stella Maris “Cacha” Cena; y de General Pueyrredon, Gustavo Pulti; funcionarios y funcionarias locales.