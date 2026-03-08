Impactante fractura expuesta en Ecuador: la brutal patada de un argentino que dejó a su rival gritando de dolor

Una brutal entrada dejó una de las escenas más impactantes del campeonato ecuatoriano y generó preocupación entre jugadores e hinchas.

El fútbol ecuatoriano vivió uno de los momentos más estremecedores de la temporada cuando el delantero Jean Pierre Arroyo sufrió una fractura expuesta en el tobillo derecho durante el partido entre Independiente del Valle y Mushuc Runa. La grave lesión se produjo tras una dura entrada del defensor argentino Brian Negro y provocó escenas de conmoción tanto en el campo de juego como en las tribunas.

La dramática acción ocurrió a los 62 minutos del encuentro correspondiente a la tercera fecha de la LigaPro de Ecuador. Arroyo corría una pelota con la intención de ingresar al área rival cuando Negro, exjugador de Colón de Santa Fe, se lanzó al piso para intentar cortar el avance.

Sin embargo, el delantero alcanzó a tocar el balón antes del cruce y el defensor no logró impactarlo. En cambio, terminó golpeando con fuerza la pierna del atacante, provocándole una fractura expuesta en el tobillo que quedó evidenciada de inmediato en las imágenes del partido.

El delantero comenzó a gritar de dolor mientras pedía asistencia médica, generando momentos de desesperación en el estadio. La gravedad de la escena impactó a futbolistas de ambos equipos y algunos jugadores incluso no pudieron contener las lágrimas al observar la lesión.

El árbitro del compromiso reaccionó rápidamente y mostró tarjeta roja directa para Brian Negro. Mientras Arroyo permanecía tendido en el césped, varios jugadores y suplentes de Mushuc Runa ingresaron al campo para increpar al defensor argentino, lo que provocó empujones y discusiones antes de que la situación se calmara.

Minutos después, el delantero fue retirado en ambulancia hacia un centro médico para ser atendido. Tras el partido —que terminó con triunfo 3-1 de Independiente del Valle— Negro habló con medios ecuatorianos y expresó su arrepentimiento por la jugada. “Pedir disculpas. Fue una acción desafortunada, al ser más rápido le engancha el tobillo. No me di cuenta. Me siento muy mal”, declaró el zaguero, quien además aseguró que intentará acompañar al jugador lesionado durante su recuperación y la operación que deberá afrontar.