En Lobería recuperan uno de los edificios más emblemáticos del partido

El palacio municipal de Lobería, uno de los edificios más emblemáticos e identitarios de la ciudad, atraviesa un proceso de puesta en valor impulsado por el gobierno local. Las tareas apuntan a preservar su arquitectura original y reparar sectores deteriorados por el paso del tiempo y la humedad.

Los trabajos incluyen la restauración de molduras y revoques, así como la intervención en distintas áreas afectadas. El objetivo es no solo mejorar el estado edilicio, sino también proteger un patrimonio que forma parte de la historia y la memoria colectiva de los loberenses.

Las tareas están siendo llevadas adelante por personal municipal, que realiza la remoción de las partes dañadas y su posterior reconstrucción, respetando los detalles y el diseño original del edificio. Desde el municipio destacaron que cada intervención se planifica cuidadosamente para conservar la esencia arquitectónica que caracteriza al palacio.

La historia del palacio municipal de Lobería

La historia del edificio se remonta al 6 de enero de 1905, cuando se inauguró el palacio municipal y la comisaría de policía. La obra fue proyectada por los ingenieros Ochoa y Thomas y ejecutada por el constructor Salvador Mauri.

Con el paso del tiempo, las instalaciones resultaron insuficientes para las necesidades del personal y los detenidos, lo que motivó la proyección de un nuevo edificio. Hacia 1940, el comisionado Alfredo Baca Kuhr anunció el inicio de la construcción de una nueva sede policial, pensada para albergar todas las oficinas necesarias y brindar mayores comodidades.

El 16 de julio de 1946 quedó inaugurado el moderno edificio de la policía, ubicado en la avenida Sarmiento. Tras el traslado de la comisaría, el antiguo inmueble fue destinado a distintas dependencias públicas, entre ellas el Juzgado de Paz, el Registro Civil y la biblioteca. Los antiguos calabozos pasaron a utilizarse como archivos y depósitos, y hacia finales de la década del 40 también funcionaron allí áreas del centro materno infantil.

Actualmente, más de un siglo después de su inauguración, el palacio municipal continúa siendo un símbolo de la vida institucional de Lobería. Las obras en marcha buscan asegurar su conservación para las futuras generaciones, reafirmando su valor histórico y cultural dentro de la comunidad.