Lobería

Abren la primera planta hormigonera de Lobería

Una nueva empresa se sumó al parque industrial de Lobería que ofrecerá los servicios de hormigón elaborado con bombeo, además de piedra y arena.

La nueva planta hormigonera de Lobería, primera en su tipo en el distrito.

21 de Octubre de 2025 17:06

Por Redacción 0223

Una nueva empresa se sumó al parque industrial de Lobería con la intención de ofrecer servicios de hormigón elaborado con bombeo, además de piedra y arena. Se trata de una incorporación trascendental para el desarrollo local al tratarse de la la primera hormigonera del distrito.

La inversión está a cargo de la empresa familiar Corquen y su trabajo será clave para el desarrollo local.

La nueva planta del sector industrial supone un avance en la logística de Lobería.

El nuevo emprendimiento brindará soluciones más rápidas, prácticas y eficientes para la construcción, facilitando el trabajo de vecinos, empresas y constructoras.

Además, su apertura contribuye a diversificar la economía y fortalecer las bases del crecimiento productivo en la región. El acto inaugural contó con la presencia del intendente Pablo Barrena, quien acompañó a los emprendedores en este nuevo paso.

El intendente Barrera (derecha de la imagen) en la apertura formal de la planta hormigonera.

