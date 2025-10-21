Abren la primera planta hormigonera de Lobería
Una nueva empresa se sumó al parque industrial de Lobería que ofrecerá los servicios de hormigón elaborado con bombeo, además de piedra y arena.
Una nueva empresa se sumó al parque industrial de Lobería con la intención de ofrecer servicios de hormigón elaborado con bombeo, además de piedra y arena. Se trata de una incorporación trascendental para el desarrollo local al tratarse de la la primera hormigonera del distrito.
La inversión está a cargo de la empresa familiar Corquen y su trabajo será clave para el desarrollo local.
El nuevo emprendimiento brindará soluciones más rápidas, prácticas y eficientes para la construcción, facilitando el trabajo de vecinos, empresas y constructoras.
Además, su apertura contribuye a diversificar la economía y fortalecer las bases del crecimiento productivo en la región. El acto inaugural contó con la presencia del intendente Pablo Barrena, quien acompañó a los emprendedores en este nuevo paso.
