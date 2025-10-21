Abren la primera planta hormigonera de Lobería

La nueva planta hormigonera de Lobería, primera en su tipo en el distrito.

Una nueva empresa se sumó al parque industrial de Lobería con la intención de ofrecer servicios de hormigón elaborado con bombeo, además de piedra y arena. Se trata de una incorporación trascendental para el desarrollo local al tratarse de la la primera hormigonera del distrito.

La inversión está a cargo de la empresa familiar Corquen y su trabajo será clave para el desarrollo local.

La nueva planta del sector industrial supone un avance en la logística de Lobería.

El nuevo emprendimiento brindará soluciones más rápidas, prácticas y eficientes para la construcción, facilitando el trabajo de vecinos, empresas y constructoras.

Además, su apertura contribuye a diversificar la economía y fortalecer las bases del crecimiento productivo en la región. El acto inaugural contó con la presencia del intendente Pablo Barrena, quien acompañó a los emprendedores en este nuevo paso.