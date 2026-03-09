Polémica en el Día de la Mujer: un municipio obsequió baldes, escurridores y escobas

Las ganadoras junto a uno de los premios entregados por el Municipio de Colonia Aurora.

El “festejo” por el Día Internacional de la Mujer organizado por la Municipalidad de Colonia Aurora despertó polémica por los particulares premios que se entregaron a las ganadoras de las actividades: elementos de limpieza.

La convocatoria ya había generado cuestionamientos debido al carácter de lucha y reivindicación que representa cada 8 de Marzo para mujeres de todo el mundo. Finalmente, el evento se realizó el sábado 7 bajo la organización del gobierno local y terminó convirtiéndose en objeto de críticas por la dinámica propuesta y los premios otorgados.

Las entregas de elementos de limpieza fueron acompañadas con diplomas.

Colonia Aurora es una localidad ubicada en el centro-sur de la provincia de Misiones, con una población cercana a 10 mil habitantes. La economía de la zona se destaca por la producción de tabaco, yerba mate y soja, además de la cosecha de ananá que se consolidó en los últimos años.

Durante la premiación de las distintas actividades se entregaron baldes, escobas y escurridores, además de certificados para las participantes que resultaron ganadoras. Las imágenes y el detalle de los premios fueron publicados en el Facebook oficial del municipio y no tardaron en viralizarse en redes sociales, lo que generó una ola de cuestionamientos.

Ante las críticas, el intendente Carlos “Cali” Goring intentó explicar la situación. “A veces es la única oportunidad de que las mujeres salgan de sus casas, vengan y se junten y compartan una tarde con alegría y juegos”, justificó en diálogo con FM Show 98.1.

El intendente fue reelecto en en 2023 con más del 60% de los votos.

Según detalló el jefe comunal, los premios estuvieron vinculados con desafíos de mímica y adivinanzas que se realizaron durante la jornada. “Imitaban un trabajo y las demás debían descubrir qué tarea estaban haciendo”, explicó.

“Desde la gestión siempre recordamos el día. Se festejan los logros de las mujeres hoy, que en la sociedad tienen los mismos derechos”, agregó Goring. “Nosotros, humildemente, celebramos el día. No nos imaginábamos que algunos opositores, con mala leche, saquen esta versión”, sostuvo.

Más "reconocimientos" a las participantes.

Sin embargo, el intendente se mantuvo firme en su postura sobre los reconocimientos entregados durante el encuentro y, en otro tramo de la entrevista, lanzó una frase que volvió a generar repercusiones: “¿A qué mujer de la colonia no le viene bien una plancha?”.