Son gemelas no binarias e irrumpieron en la escena con una propuesta disidente: “Hay una involución en un país que fue vanguardia”

La Ferni y La Luchi hace más de diez años suben al escenario con Ópera Queer, un espectáculo en el que la rebeldía es la norma.

Las gemelas Gyldenfeldt provienen de una familia en la que la rebeldía es la norma. Sobrinas de la iconica Graciela de Gyldenfeldt, “La Luchi” y “La Ferni” irrumpieron en la escena lírica con la disruptiva Opera Queer hace 11 años y, a fuerza de talento, estudio y trabajo sin pausa se consolidaron como referentes en un mundo signado por el conservadurismo. A un mes de su presentación en Mar del Plata, hablaron con 0223.

“Nosotras siempre estamos revalidando, siempre tenemos que demostrar”, dice Luchi del otro lado de la pantalla mientras que su hermana asegura que todavía, en los mundos que ambas transitan, de la academia y el canto popular, aún “hay una parte reaccionaria”. “Sigue siendo revolucionario pararnos en el escenario”, sostienen.

Hace 11 años, La Luchi y La Ferni, se montaron en el escenario para poner su voz a piezas clásicas con humor, pero sin dejar de lado el profesionalismo que las caracteriza y cuestionar así la historia de la lírica. En un principio eran vistas con cierto recelo por el conservadurismo.

Las gemelas, transicionaron con la música. "Hoy en día somos La Luchi y somos La Ferni y proponemos esta forma de mirar la ópera. Podemos ponernos otros anteojos y pensar que Carmen fue un femicidio y no un crimen pasional”, reflexionan.

“Una vez después de un concierto un crítico nos dijo '¿cantan en serio?' Sí, cantamos en serio, si bien hay humor, lo que hacemos lo hacemos con profesionalismo”.

“Eso pasaba también cuando estudiaba, sí, hago Ópera queer, pero también estoy haciendo la licenciada en Artes Musicales con orientación Canto Lírico, también soy docente de ópera disidente en la UNA, también estoy haciendo la Maestría de Barroco, si, soy yo”, agrega La Luchi al tiempo que sostiene que en épocas signadas por el hate, que para ellas solo se limita a las redes sociales, “se confirma que puede existir la involución”.

“Cada cosa que hacemos tenemos que estar validando, viste”, aseguran mientras agregan que los argentinos “estamos en un momento en el que la libre opinión genera miedo también”.

"Creo que lo interesante es apostar a que las identidades son políticas y que implican un cambio”, dicen. “Estamos viviendo tanto ataque…. hay una escalada que crece porque está avalado el ataque por el Gobierno, lo vimos en el inicio de sesiones, es un Gobierno violento y el discurso que tiene genera una escalada de odio que es difícil frenar. Los que nos corremos de los roles tradicionales somos los atacados, los que estamos siempre en la mira…Pero por suerte siempre queda el arte. Poder pararse en un escenario no es poco”, aseguran.



