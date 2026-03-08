Modifican el recorrido de la marcha: dónde se conmemorará el 8M en Mar del Plata

El Movimiento de Mujeres y Diversidades de Mar del Plata–Batán anunció una modificación en la movilización en el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, que se conmemora cada 8 de marzo. La actividad central en la ciudad se realizará el lunes con concentración en el centro.

Según informaron desde la organización, la convocatoria será este lunes 9 de marzo a las 17:30 en la intersección de Luro y 20 de Septiembre, desde donde a las 18 comenzará la marcha.

Bajo la consigna “Contra el saqueo y la reforma laboral esclavista”, el espacio llamó a movilizarse en defensa de los derechos laborales y contra la precarización. En la convocatoria también se incluyeron consignas vinculadas a la igualdad de género y a la lucha contra la violencia patriarcal.

“Si nuestras vidas no valen, que produzcan sin nosotras y nosotres”, señala uno de los mensajes difundidos en la invitación a participar de la movilización.

La jornada forma parte de las actividades que cada año se realizan en distintos puntos del país por el 8M, una fecha que busca visibilizar reclamos vinculados a la igualdad de derechos, las condiciones laborales y la erradicación de la violencia de género.

Desde el movimiento indicaron que la marcha recorrerá el centro de la ciudad y convocaron a participar a organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y a la comunidad en general.