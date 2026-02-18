Universidades en Alerta: el Consejo Interuniversitario Nacional exige la convocatoria urgente a paritarias

Las Universidades Públicas volvieron a hacerse escuchar en Argentina. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) le exigió al Poder Ejecutivo que cumpla con la ley aprobada por el Congreso y convoque de manera inmediata a paritarias para trabajadoras y trabajadores de las universidades nacionales.

El organismo que nuclea a los rectores de todo el país sostuvo que la apertura de la negociación salarial es urgente para recomponer la pérdida del poder adquisitivo de todo el sector. También se subrayó la necesidad de actualizar los gastos de funcionamiento, de garantizar el sostenimiento del sistema científico y tecnológico y de reforzar los montos de las becas estudiantiles.

Desde el CIN remarcaron que la situación no es solamente presupuestaria. Señalaron que lo que está en juego son las condiciones mínimas e indispensables para el desarrollo de las actividades académicas y científicas en las universidades, a las que definieron como estratégicas y vitales para el desarrollo nacional.

El organismo también manifestó su disposición al diálogo para encontrar soluciones a los problemas que afectan el normal funcionamiento de las casas de altos estudios. Sin embargo, advirtió que cualquier avance debe partir del cumplimiento efectivo de la normativa vigente, comenzando por la apertura de paritarias.

El reclamo del sistema universitario suma presión al gobierno nacional en un contexto complejo y vuelve a poner en el centro del debate el financiamiento y el futuro de la universidad pública en nuestro país.