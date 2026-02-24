Docentes universitarios realizarán paros de una semana todos los meses: cuándo comienzan

La Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) llevó a cabo una asamblea extraordinaria con el objetivo de profundizar el plan de lucha en defensa de los salarios, la Ley de Financiamiento y la universidad pública.

En ese marco, los docentes acordaron elevar a la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) una serie de propuestas para que fueran puestas a consideración de los distintos gremios.

Entre las medidas, propusieron acompañar las jornadas de paro y movilización convocadas por la CTA contra la reforma laboral "considerada regresiva, y realizar, exclusivamente en los niveles preuniversitarios, un paro activo el 2 de marzo en consonancia con la medida impulsada por CTERA". Asimismo, demandaron la convocatoria a una reunión informativa con instancia de debate sobre el proyecto de Ley Techint, también denominado “de libertad educativa”.

Por otro lado, solicitaron que "el Consejo Superior se pronunciara a favor de la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y en contra del nuevo proyecto presentado por el Gobierno Nacional. En ese sentido, resolvieron que, en caso de que el recinto de la Cámara de Diputados tratara la iniciativa, se llevaría adelante una semana de paro total de actividades por mes durante todo el primer cuatrimestre, comenzando el 16 de marzo".

Otro de los puntos aprobados propuso "iniciar el proceso estatutario para sancionar con expulsión al senador Maximiliano Abad por su voto afirmativo a la reforma laboral, considerada regresiva y perjudicial para los derechos de la docencia universitaria, e instarlo a votar en contra de dicha reforma cuando el proyecto regresara a la Cámara".

Finalmente, resolvieron solicitar el traslado de la carpa itinerante aprobada por CONADU a la ciudad de Mar del Plata durante el mes de abril y coordinar con APU la realización de un plenario conjunto de trabajadores.