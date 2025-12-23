La Justicia Federal ordenó actualizar los salarios de los docentes universitarios y las becas estudiantiles

"No bajaremos los brazos hasta que el Gobierno nacional pague lo que nos debe", indicó el secretario general de Adum, Abigail Araujo.

La Justicia Federal otorgó una medida cautelar que ordena el cumplimiento de los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, que establecen la actualización y recomposición de los salarios de docentes y no docentes de las universidades nacionales, así como del monto de las becas estudiantiles.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, a partir de una presentación realizada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en el marco de un proceso colectivo iniciado a fines de octubre de 2025.

Después de la sanción de la ley, el Ejecutivo había suspendido su aplicación mediante el Decreto 795/2025, al sostener que la norma no preveía de manera expresa las fuentes de financiamiento necesarias para su implementación.

Frente a esa situación, el CIN solicitó la declaración de inconstitucionalidad del decreto y el cumplimiento inmediato de la ley, con especial énfasis en los artículos que disponen la actualización salarial y de las becas conforme al índice inflacionario.

La Unmdp había expresado que la Ley de Financiamiento Universitario es una de las "herramientas esenciales para la igualdad de oportunidades".

En su planteo, el organismo advirtió sobre una afectación colectiva y urgente, señalando que el incumplimiento deterioraba el poder adquisitivo de los trabajadores universitarios, comprometía el funcionamiento del sistema y lesionaba derechos constitucionales vinculados a la educación superior y a la autonomía universitaria.

En su resolución, el juez Martín Cormick dispuso “admitir la cautelar solicitada por la actora, declarando inaplicable a su respecto lo dispuesto en el decreto 795/2023”, en particular el tramo que suspendía la ejecución de la Ley 27.795 hasta tanto el Congreso determinara las fuentes de financiamiento e incorporara las partidas correspondientes al presupuesto nacional.

El magistrado consideró que en el caso “se encontraría conformado un supuesto de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”, al entender que la lesión de los derechos y garantías invocados surge de manera clara e inequívoca del accionar de la autoridad pública, sin necesidad de un análisis exhaustivo de los hechos.

"No bajaremos los brazos hasta que el Gobierno nacional pague lo que nos debe a los trabajadores de las universidades nacionales", sostuvo el secretario general de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (Adum), Abigail Araujo.