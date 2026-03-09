Condenan a un famoso banco a pagar $20 millones por hackeo en cuenta de home banking

Un banco de renombre fue sentenciado a indemnizar con 20 millones de pesos a una clienta tras un ataque cibernético que comprometió su cuenta de home banking. La justicia determinó que la entidad no ofreció las garantías necesarias para proteger la seguridad de los datos y fondos de la usuaria, lo que resultó en un perjuicio económico considerable.

El caso comenzó cuando la clienta advirtió movimientos no autorizados en su cuenta del Banco Hipotecario S.A., derivados de un acceso ilegal a la plataforma digital del banco. Aunque la entidad intentó eludir responsabilidades, la investigación judicial reveló deficiencias en los protocolos de seguridad y la ausencia de mecanismos adecuados para prevenir este tipo de intrusiones.

El tribunal determinó que la entidad no cumplió con las medidas de seguridad exigidas por el Banco Central de la República Argentina (Bcra) para verificar la identidad de los usuarios en operaciones sensibles.

Esta sentencia establece un precedente en materia de protección al consumidor y seguridad digital, asignando una responsabilidad directa a las entidades financieras en la custodia de la información y recursos de sus clientes. Asimismo, subraya la urgencia de implementar políticas más rigurosas para prevenir futuros incidentes similares.

Desde el banco condenado anunciaron que apelarán la decisión, pero reconocieron la necesidad de reforzar sus sistemas de seguridad y mejorar la atención al usuario para recuperar la confianza perdida.

Por su parte, expertos en ciberseguridad aconsejan a los usuarios extremar precauciones al utilizar plataformas online y reportar cualquier actividad sospechosa de manera inmediata.