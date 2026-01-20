No volvió a la cárcel tras una salida transitoria y lo encontraron después un mes y medio

El juez había solicitado su detención el pasado 4 de diciembre.

Un hombre de 28 años sobre quien pesaba un pedido de captura activo por parte de la Justicia de Ejecución Penal fue aprehendido en las últimas horas por personal de la DDI en una vivienda del barrio José Hernández.

El juez Ricardo Perdicchizzi solicitó el 4 de diciembre pasado la detención del sujeto tras revocarle el régimen de salidas transitorias y régimen abierto.

El prófugo fue atrapado en un domicilio del barrio José Hernández.

Luego de distintas tareas, el personal del Gabinete de Robos Agravados a Comercios de la DDI pudo ubicarlo en el barrio José Hernández y se solicitó una orden de allanamiento.

La medida se hizo efectiva este martes y lograron detenerlo en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Hernandarias y Cedrón.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el imputado quedó alojado en la Unidad Penal N°15 de Batán.