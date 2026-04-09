Cometieron una entradera a una pareja de jubilados y los encontraron por ponerle un nuevo chip al celular robado

Luego de una ardua investigación, detuvieron este jueves a un sujeto de 19 años que estuvo involucrado en una entradera a un matrimonio de jubilados en el barrio Los Pinares. Entre los elementos robados, figuraba un celular al que le pusieron un nuevo chip y ese error los llevó a ser capturados.

La investigación inició el 24 de diciembre pasado, luego de que denunciaran que cuatro hombres ingresaron por la ventana trasera a una vivienda ubicada en Montes Carballo al 600, en el barrio Los Pinares, y sustrajeran un vehículo Citroën C3, dos celulares y otras pertenencias de valor.

Más de tres meses después y por medio de análisis de antenas y el informe de la empresa telefónica que detectó un nuevo número en el teléfono, el personal de la DDI consiguió identificar la propiedad donde se encontrarían los dispositivos robados y por ende, los delincuentes, y llevó adelante un operativo en las primeras horas de este jueves.

Durante el allanamiento en un inmueble situado en Arana y Goiri al 11.800, en el barrio General Belgrano, los efectivos secuestraron el celular de la víctima, el cual estaba en poder de un joven, quien es pareja de la mujer de 25 que le colocó un nuevo chip a su nombre al dispositivo. También secuestraron otros dos teléfonos para su posterior análisis.

El joven de 19 años fue alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán.

En el hecho intervino la UFI N° 13, a cargo del fiscal Mariano Moyano, quien ordenó la aprehensión del individuo por el delito de "encubrimiento" y su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.