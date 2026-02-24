Advierten por una fuerte crecida de la marea en Mar del Plata: subiría "un metro por encima de los valores habituales"

También esperan olas superiores a los 2,50 metros en la ciudad.

En paralelo al alerta amarillo por fuertes vientos en Mar del Plata emitido por el Servicio Meteorologico Nacional (SMN), también advirtieron por una importante crecida de la marea durante la madrugada de este miércoles.

De acuerdo al Servicio de Hidrografía Naval de la República Argentina, la Costa Atlántica, entre Mar del Plata y San Clemente del Tuyú, se encontrará "un metro por encima de los valores habituales en las tabas de marea".

En detalle, el organismo prevé que en la zona del puerto el mar registre una altura máxima de 2,50 metros cerca de la 1 de este miércoles, al igual que en el muelle de San Clemente del Tuyú dos horas más tarde, a las 3.

Asimismo, indicaron que en caso de no mediar cambios en las situaciones hidrometeorológicas actuales, el aviso se mantendrá en vigencia.

Por otro lado, de acuerdo al sitio web especializado Windguru, desde esta noche y durante 24 horas se esperan olas que alcancen una altura máxima de 2,60 metros, mientras soplen fuertes vientos de hasta 60 kilómetros por hora (km/h) del sector sur.