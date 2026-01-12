Qué pasó: la explicación del "mini tsunami" en Mar del Plata y otras zonas de la Costa Atlántica

Después del inesperado y sorprendente "mini tsunami" que afectó a Mar del Plata y otras zonas de la Costa Atlántica, el Sindicato de Guardavidas dio su versión de los hechos y aclaró dudas acerca del fenómeno que protagonizó la tarde de este lunes.

En diferentes playas locales, desde el norte y hasta el sur, al igual que en la albufera de Mar Chiquita, Mar de Cobo y Santa Clara, la repentina crecida del mar provocó incidentes, destrozos y dejó cientos de heridos y un muerto, según confirmó el titular de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García.

De acuerdo al relato del líder del Sindicato de Guardavidas, Nahuel Nardone, mediante los llamados de radio activaron los protocolos de seguridad en algunos sectores debido a "una ola que invadió la zona donde estaban los bañistas, ya con el mar retirado, en bajante".

Además, expresó que la situación "impactó y sorprendió" a turistas y locales que disfrutaban de la playa, quienes fueron alcanzados por las olas, que también "arrastraron todos los materiales, sea heladeras, reposeras o sombrillas, y todo tipo de elementos con los que uno se puede lastimar".

Al mismo tiempo, consideró que debido a que "el mar estuvo muy complicado y en bajante", esas condiciones provocaron que "algunas de las personas sean arrastradas, casi a ser llevadas por algún tipo de corriente o chupón".

En paralelo, Nardone precisó que "frecuentemente" este fenómeno ocurre en las playas de Río de Janeiro, "donde uno viene disfrutando del mar y de pronto sorprende una ola que llega hasta atrás de la costanera", aunque no en Mar del Plata, "siempre y cuando no venga con la marea o una sudestada".

"Hemos tenido crecientes muy altas, dependiendo de si hay luna llena y sudestadas. Es un efecto de la luna llena que, acompañada de una sudestada, puede llegar a tener esas mareas pico que no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados en Mar del Plata, pero es un evento recurrente en otros países", explicó.

Por último, el dirigente gremial remarcó que "si le tendríamos que poner un título, fue una especie de mini tsunami", aunque luego se corrigió por la magnitud de ese fenómeno y lo describió como "un retiro de mar muy grande que se acercó".