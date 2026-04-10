Rompieron la puerta y asaltaron a una mujer y su hija: los condenaron tras un juicio abreviado

Dos de los cuatro sujetos que en enero del año pasado entraron a las patadas a una casa del barrio Estrada, redujeron a una mujer y su hija para robar distintas pertenencias y fueron interceptados por personal policial durante su intento de esconderse en un baldío fueron condenados tras la validación de un acuerdo de juicio abreviado en el Tribunal Oral en lo Criminal N°1.

Los dos fueron condenados.

A partir del acuerdo presentado, el Juez Facundo Gómez Urso condenó a Jonathan Gabriel Duffour y Enzo Rodrigo Saint Bonnet como coautores del delito de robo triplemente agravado por su comisión en lugar poblado y en banda, mediante efracción y por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada en grado de tentativa a tres años de prisión y costas del proceso.

Saint Bonnet fue declarado reincidente y en virtud de una pena anterior dictada en septiembre de 2022, se le dictó una pena única de siete años de prisión, accesorias legales y costas del proceso.

Según la investigación del fiscal Mariano Moyano, la noche del 18 de enero de 2025 ambos condenados y otros dos sujetos - de común acuerdo y previa división de tareas- actuaron en forma conjunta y coordinada, rompieron el acceso de una casa en la zona de Acevedo casi Lasalle y redujeron a una mujer de 64 años y su hija de 38.

Las amenazaron con un arma de fuego, maniataron y amordazaron antes de escapar con con dinero, celulares y un perfume. Sin embargo, el aviso de los vecinos al 911 permitió el rápido arribo de la policía que los redujo en un descampado a pocos metros del lugar.

En la sentencia a la que tuvo acceso 0223 se descartaron cuestiones eximentes de la responsabilidad penal y atenuantes. En cuanto a los agravantes se consideró la nocturnidad que favorece tanto la comisión del hecho como la pretensión de impunidad de sus autores y que las víctimas fueron dos mujeres solas tratadas de modo violento.

El magistrado condenó como coautores a Jonathan Nicolás Gabriel Duffour y a Enzo Rodrigo Saint Bonnet a la pena de tres años de prisión y aclaró el dictado de pena única de siete años para el segundo, además de declararlo reincidente.