Sobreseyeron a ladrón acusado de golpear a un efectivo policial

La imposibilidad de acreditar la materialidad delictiva de lesiones y la falta de testigos que corroboraran la imputación dieron paso al sobreseimiento de un sujeto detenido por una tentativa de robo que también estaba acusado de resistencia a la autoridad y lesiones leves agravadas a uno de los policías que lo aprehendió.

La decisión original de la Jueza de Garantías Rosa Frende fue ratificada en las últimas horas por los miembros de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías que rechazaron la apelación del Ministerio Público Fiscal por el sobreseimiento parcial del imputado.

Se resolvió en Tribunales.

Lucas Daniel Fernández Ledesma estaba imputado por robo agravado en grado de tentativa, resistencia a la autoridad y lesiones leves agravadas en concurso ideal y se había dispuesto su sobreseimiento por los dos últimos delitos. El Juzgado de Garantías N°2 hizo lugar al pedido de defensa y lo sobreseyó, pero la fiscalía argumentó que los testigos podrían ampliar sus declaraciones en juicio y que la medida era prematura.

Según la investigación, Fernández se habría resistido al ser trasladado por un sargento policial, lo habría golpeándolo en la mano izquierda, causándole dolor e hinchazón. La Jueza consideró que no había pruebas suficientes ante la falta de certificación médica y declaraciones de testigos que respaldaran los hechos.

La resolución fue de la Sala II.

Los jueces Adrián Angulo, Juan Pablo Lódola y Marcelo Madina consideraron que que no estaba debidamente acreditada la materialidad delictiva de lesiones ni resistencia a la autoridad y que los testigos no corroboraron los hechos imputados. “Lleva razón la defensa cuando refiere que no existen elementos de convicción suficientes para elevar la causa a juicio a su respecto”, señalaron.

Por unanimidad la Sala II rechazó la apelación de la fiscalía, confirmó el sobreseimiento parcial de Fernández por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones leves agravadas en concurso ideal. Los Jueces ordenaron notificar electrónicamente a la Defensa oficial, a la Fiscalía General y liberar oficio al complejo penitenciario de Batán a fin de notificar al imputado.