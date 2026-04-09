Caso Melmann: uno de los policías condenados por el brutal femicidio pidió ampliar las salidas transitorias

A más de 15 años del brutal crimen, Oscar Echenique, uno de los policías condenados por el femicidio de Natalia Melmann, la adolescente de 15 años que fue secuestrada, torturada, abusada sexualmente y asesinada el 4 de febrero de 2001 en Miramar, solicitó la ampliación de las salidas transitorias.

La nueva solicitud ocurre a pocos días que se realice la apertura de sobres de las extracciones de sangre efectuadas a otros seis oficiales para hallar al quinto femicida.

El padre de la víctima dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y confirmó que el viernes 17 de abril se llevará a cabo una audiencia para tratar el pedido del ex uniformado, a quien en septiembre de 2025 la Cámara de Casación bonaerense le rechazó la libertad condicional.

En diciembre pasado, Gustavo Melmann y Laura Calampuca, padres de Natalia, por medio de su abogado Yamil Castro Bianchi, habían presentado un recurso extraordinario contra el beneficio de Echenique, que se encuentra alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Por su parte, el mismo día a las 9:30 comenzará en la Asesoría Pericial de La Plata el análisis de las extracciones a los seis sospechosos de participar en el crimen.

Se trata del ex comisario Carlos Alberto Grillo; el comisario mayor Carlos Oroz Mierez; los sargentos Hugo Ricardo Morra y Enrique Diez; y los oficiales Ángel Sánchez Custodio, Osvaldo Alfredo Sissi y José Luis Morillo.

Además, la Cámara de Casación exceptuó de los cotejos a los policías Oviedo y Torrente, por lo que, en caso de que hayan resultado negativos en los primeros seis sospechosos, la familia de Natalia insistirá en que estos dos últimos se sometan a los análisis.