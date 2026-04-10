No puede y no liga: Aldosivi cayó en Córdoba

Hizo todo Aldosivi para empatarlo en el complemento. No le cobraron un penal, pegó dos tiros en el palo en una misma jugada, la sacaron en la línea y vuelve a Mar del Plata con las manos vacías, tras perder 1 a 0 ante Belgrano y seguir sin ganar en el Torneo Apertura.

El local fue superior en la primera parte, generó las mejores ocasiones pero llegaron igualados hasta tramo final. Ahí capturó un rebote el "Chino" Zelarrayan y definió con justeza para abrir el marcador.

​​​​​​La rápida expulsión de Rigoni en el comienzo del complemento lo volvió protagonista al "tiburón" que fue con todas sus fuerzas, con más empuje que ideas y tuvo chances concretas. La más clara, dos tiros a los palos en una misma jugada, un despeje en la línea. Aldosivi no pega una y sigue sin ganar.