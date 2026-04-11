Del éxito total al silencio: brilló en un grande, pasó por Europa y se retiró en Aldosivi

La increíble carrera que tuvo uno de los atacantes más desequilibrantes que tuvo el fútbol argentino en la decada del 2000.

Supo ser uno de los delanteros más desequilibrantes que dio el fútbol argentino en los 2000. Su talento, rapidez y desfachatez lo posicionaron rápidamente como una gran promesa, y no tardó en confirmar ese potencial con títulos en San Lorenzo, ambos bajo la conducción de Ramón Díaz. Su gran potencial en el fútbol argentino le permitió el salto a Europa y luego regresó al país para retirarse, donde tuvo un breve paso por Aldosivi (uno de sus últimos clubes). Estamos hablando de Juan Carlos Menseguez, el "Rayo" que brilló en sus inicios y que poco a poco se fue apagando.

Menseguez surgió de las inferiores de River y desde muy joven empezó a marcar diferencias. Su capacidad para el uno contra uno y su atrevimiento lo llevaron a integrar selecciones juveniles, consolidándose como uno de los proyectos más interesantes del país.

Su nivel lo catapultó rápidamente a Europa, donde tuvo su primera experiencia en el VfL Wolfsburgo. Sin embargo, la adaptación no fue sencilla: el ritmo físico, la exigencia táctica y el cambio cultural le jugaron en contra, impidiéndole mostrar su mejor versión en el fútbol alemán.

De regreso a Argentina, encontró en San Lorenzo el lugar ideal para relanzar su carrera. Allí fue pieza clave en el título del Clausura 2007, recuperando protagonismo y mostrando nuevamente ese nivel que lo había llevado a destacarse. Ese renacer le abrió otra puerta en el exterior, esta vez en el West Bromwich Albion, donde sumó una nueva experiencia internacional.

Luego de su paso por Inglaterra, Menseguez volvió al país y tuvo un segundo ciclo en River antes de continuar su carrera en Argentinos Juniors y Aldosivi, donde finalmente decidió retirarse en 2016. Si bien intentó seguir ligado al fútbol como entrenador, esa etapa fue breve y sin continuidad.

Su paso por el "Tiburón" fue efímero. El "Rayo" fue parte del plantel del 2015, primer año del equipo en Primera, pero las lesiones apenas le permitieron disputar diez encuentros con el conjunto marplatense en los que no consiguió anotar ni asistir. A finales de ese mismo año decidió ponerle fin a su carrera como profesional y hoy once años después el mundo se pregunta qué es de la vida del que supo ser uno de los atacantes más desequilibrantes del país.

Con el tiempo, eligió un cambio de vida radical: se alejó del ambiente profesional y se instaló en Miramar, buscando tranquilidad y un ritmo más pausado. Así, el “Rayo” que supo brillar en las grandes ligas hoy vive lejos de los flashes, en una historia que mezcla talento, recorrido internacional y un final inesperado.