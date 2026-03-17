El emotivo festejo de cumpleaños de Carlos Bilardo, rodeado de campeones del mundo

El histórico entrenador Carlos Bilardo celebró sus 88 años con un encuentro íntimo en su domicilio, rodeado de familiares y exjugadores de la Selección Argentina campeona del mundo en México 1986, en una jornada marcada por el afecto y los recuerdos.

Entre los presentes se destacaron varios de sus dirigidos históricos, como Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga y Ricardo Giusti, quienes formaron parte del plantel que lograron el título mundial bajo su conducción y mantuvieron el vínculo con el entrenador a lo largo de los años.

​​​​Las imágenes del festejo fueron difundidas en redes sociales, principalmente por Ruggeri, quien le dedicó un mensaje: “Felices 88 querido maestro… gracias eternas por marcarnos el camino”, en un posteo que rápidamente se viralizó entre los hinchas.

Además de los exfutbolistas, también estuvo presente Claudia Villafañe, en representación del entorno de Diego Maradona, junto a familiares del exdirector técnico como su esposa Gloria y su hija Daniela, quienes acompañan su día a día.

El festejo se desarrolló en un clima reservado, con un grupo reducido de allegados, en medio del delicado estado de salud que atraviesa Bilardo desde hace años. A la distancia, otros integrantes del plantel campeón, como Nery Pumpido, también enviaron sus saludos.

El encuentro se volvió a reflejar el fuerte vínculo entre el entrenador y los jugadores que lideraron a la gloria en 1986, una relación que trascendió lo deportivo y se mantiene vigente con el paso del tiempo.