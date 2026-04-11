Impacto total en la F1: el cambio que puede beneficiar o complicar a Colapinto

La FIA acelera reuniones clave para modificar el reglamento en plena temporada y pone el foco en la energía, la seguridad y el rol del piloto.

En medio del parate de la temporada 2026 de la Fórmula 1, con la mira puesta en el inminente Gran Premio de Miami, todas las miradas también apuntan a los escritorios. Y especialmente las de Franco Colapinto, que deberá seguir de cerca los movimientos de la FIA, que ya comenzó a diagramar cambios clave en el reglamento que podrían impactar de lleno en la competencia.

La FIA puso en marcha una serie de reuniones con los equipos para debatir modificaciones urgentes, principalmente vinculadas al manejo de la energía. Si bien desde el ente rector destacan que las carreras vienen siendo entretenidas, con sobrepasos y acción, también reconocen que hay aspectos técnicos que necesitan ajustes inmediatos.

El eje del problema gira en torno al famoso “superclipping”, una situación que se da cuando los autos, en plena recta, dejan de acelerar porque el sistema entra en modo recuperación de energía. Esto genera escenas insólitas: monoplazas a fondo que pierden velocidad, afectando no solo el espectáculo sino también la lógica deportiva dentro de la pista.

Pero el impacto no es solo visual. También hay una cuestión de seguridad que encendió alarmas. El accidente de Oliver Bearman dejó en evidencia una preocupante disparidad de velocidades: mientras un auto recuperaba energía, otro recibía un impulso que lo llevaba hasta 80 o 90 km/h más rápido, generando diferencias peligrosas en plena carrera.

A partir de este escenario, las alternativas sobre la mesa son varias. Desde modificar la cantidad de energía que se puede recuperar por vuelta, hasta permitir un uso más libre de los alerones para reducir la resistencia aerodinámica. También se analiza si conviene limitar la recuperación para incentivar un manejo más agresivo, devolviéndole protagonismo al piloto.

Y ahí aparece uno de los puntos más importantes: la intención de que el talento vuelva a marcar la diferencia. Hoy, muchos pilotos deben levantar en curvas clave para recargar batería, en lugar de exprimir el auto al máximo. Un cambio en este aspecto podría beneficiar a perfiles más agresivos y técnicos, como el propio Colapinto.

Sin embargo, no será sencillo alcanzar un consenso. La Fórmula 1 es competencia también fuera de la pista, y cada equipo defenderá lo que mejor le convenga según su desarrollo. Aun así, la FIA dejó en claro que no se modificará, al menos por ahora, el concepto base del reglamento: el equilibrio 50/50 entre motor de combustión y energía eléctrica.

El calendario de decisiones ya está en marcha. Habrá una reunión clave el 15 de abril enfocada en lo deportivo, seguida por otro encuentro técnico el 16 y una presentación final el 20 ante la Fórmula 1 y la FOM. Con los autos a días de salir a pista en Miami, todo indica que los cambios serán implementados vía software, permitiendo ajustes rápidos sin necesidad de rediseñar los monoplazas.

La conclusión es clara: la categoría detectó un problema y está decidida a corregirlo, en un proceso que no solo impactará en el presente, sino también en el futuro rumbo a 2027.