Clima en Mar del Plata: qué se espera para el fin de semana
El pronóstico anticipa buen tiempo en la ciudad, con temperaturas agradables y sin lluvias.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La mañana de este sábado comenzó con 12 grados, cielo ligeramente nublado y una humedad del 91%, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para la jornada, el organismo prevé una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 22°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante la tarde y pasará a mayormente nublado hacia la noche.
En cuanto al viento, soplará del sector norte con velocidades de hasta 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.
De cara al domingo, se esperan condiciones similares, con una mínima de 13 grados y una máxima de 23°C. La mañana se presentará mayormente nublada, luego el cielo se despejará parcialmente durante la tarde y se mantendrá parcialmente nublado hacia la noche, con vientos de hasta 22 km/h que rotarán del norte al sudoeste y luego al sur.
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