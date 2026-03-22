Quini 6: resultados y ganadores del sorteo del domingo 22 de marzo

El sorteo número 3358 del Quini 6 de este domingo 22 de marzo puso en juego esta noche un pozo de más de 5.250 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 844 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 34 - 03 - 22 - 18 - 26 - 44. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 844 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 01 - 14 - 28 - 36 - 17 - 20. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 22 de marzo

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 2.986 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 41 - 36 - 43 - 33 - 05 - 12. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 384 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 24 - 44 - 25 - 28 - 12 - 40. Hubo 11 ganadores con 5 aciertos, cada uno de ellos se llevó más de 34 millones de pesos.

El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 5.850 millones de pesos.