Quini 6: resultados y ganadores del sorteo del domingo 22 de marzo
En el sorteo del Quini 6 de este domingo 22 de marzo hubo en juego un pozo de más de 5.250 millones de pesos en las cuatro modalidades.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El sorteo número 3358 del Quini 6 de este domingo 22 de marzo puso en juego esta noche un pozo de más de 5.250 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.
En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 844 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 34 - 03 - 22 - 18 - 26 - 44. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.
En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 844 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 01 - 14 - 28 - 36 - 17 - 20. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.
Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 22 de marzo
El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 2.986 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 41 - 36 - 43 - 33 - 05 - 12. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.
El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 384 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 24 - 44 - 25 - 28 - 12 - 40. Hubo 11 ganadores con 5 aciertos, cada uno de ellos se llevó más de 34 millones de pesos.
El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 5.850 millones de pesos.
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