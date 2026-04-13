Apuñaló a un hombre en el abdomen tras una discusión
Sucedió el domingo en el barrio Cerrito Sur. Atraparon al agresor y quedó detenido.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Homicidio en grado de tentativa. Esa es la imputación que le cabe al sujeto que el domingo apuñaló a un joven de 23 años en el abdomen tras una discusión en el barrio Cerrito Sur y que fue aprehendido minutos más tarde por persona policial.
Un llamando al 911 que alertó sobre un conflicto interpersonal en inmediaciones de las calles Sicilia y José Hernández permitió el arribo de efectivos de la comisaría quinta al lugar.
Allí confirmaron que un hombre de 23 años había sido agredido con un arma blanca tipo cuchilla y que presentaba una herida punzocortante a la altura del abdomen: fue trasladado por un particular al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) dónde quedó internado.
"Está lúcido, consciente e inició la acción penal correspondiente", informaron autoridades policiales a este medio.
Posteriormente, personal policial abocado a la investigación logró la aprehensión del agresor en inmediaciones de Sicilia al 4600 y su traslado a la comisaría.
Una vez realizadas las actuaciones de rigor en la dependencia, la fiscal Romina Díaz dispuso la notificación de causa y el traslado del imputado al complejo penitenciario de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.
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