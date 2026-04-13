Apuñaló a un hombre en el abdomen tras una discusión

Apuñaló a otro hombre y lo detuvieron tras el ataque.

Homicidio en grado de tentativa. Esa es la imputación que le cabe al sujeto que el domingo apuñaló a un joven de 23 años en el abdomen tras una discusión en el barrio Cerrito Sur y que fue aprehendido minutos más tarde por persona policial.

Un llamando al 911 que alertó sobre un conflicto interpersonal en inmediaciones de las calles Sicilia y José Hernández permitió el arribo de efectivos de la comisaría quinta al lugar.

Está internado en el Higa. Foto de 0223.

Allí confirmaron que un hombre de 23 años había sido agredido con un arma blanca tipo cuchilla y que presentaba una herida punzocortante a la altura del abdomen: fue trasladado por un particular al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) dónde quedó internado.

"Está lúcido, consciente e inició la acción penal correspondiente", informaron autoridades policiales a este medio.

Posteriormente, personal policial abocado a la investigación logró la aprehensión del agresor en inmediaciones de Sicilia al 4600 y su traslado a la comisaría.

Una vez realizadas las actuaciones de rigor en la dependencia, la fiscal Romina Díaz dispuso la notificación de causa y el traslado del imputado al complejo penitenciario de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.