Violencia en Rosario: seis sicarios entraron a una casa y mataron a un hombre

Un brutal ataque sicario terminó con la vida de un hombre de 34 años mientras dormía en su domicilio de la zona sur de Rosario, en un episodio de violencia extrema que dejó además a un joven de 19 años herido de bala.

Según replicó la agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió cerca de las 23:25 del viernes en una vivienda ubicada en la calle Santa Matilde al 4300, donde irrumpieron al menos seis personas que se movilizaban en tres motocicletas.

Fuentes policiales confirmaron que dos de los agresores descendieron de los vehículos, ingresaron a la propiedad y "efectuaron los disparos mientras las víctimas estaban en la habitación". Tras el arribo del personal del Comando Radioeléctrico, los agentes encontraron a ambos sujetos tendidos sobre una cama: uno presentaba una herida mortal en el tórax y el otro un impacto en la parte superior de la pierna izquierda.

Al arribar la ambulancia del Sies, los profesionales médicos "solo pudieron constatar la muerte de Gastón Ángel Ereñú", de 34 años, quien falleció en el lugar de manera instantánea. Por su parte, el segundo herido, identificado como Tomás Ezequiel L., fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

La policía de Santa Fe investiga el caso.

De acuerdo con el último parte médico oficial, el joven “permanece fuera de peligro” a pesar de la gravedad del ataque. En la escena del crimen, el personal de balística secuestró dos vainas servidas calibre 9x19 milímetros y dos cartuchos que serán sometidos a peritajes en el marco de la causa.

La investigación judicial reveló que los atacantes, tras perpetrar la balacera, sustrajeron un vehículo del domicilio antes de darse a la fuga. “Los atacantes se llevaron una moto del lugar”, detalló la pareja de la víctima fatal en su testimonio inicial.

Asimismo, trascendió que Ereñú tenía antecedentes penales, habiendo cumplido en 2021 una condena a tres años de prisión por delitos de extorsión. Hasta el momento, las autoridades de la provincia de Santa Fe trabajan para determinar la mecánica del asesinato y dar con el paradero de los responsables, quienes todavía no han sido identificados.