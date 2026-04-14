Caso Ángel: tras el informe de la autopsia, la madre y el padrastro del niño quedaron detenidos

La muerte dudosa de Ángel López, el niño de 4 años que falleció en el Hospital de Comodoro Rivadavia tras presentar traumatismos de cráneo, mantiene conmocionado a todo el país. La investigación de la causa sigue avanzando y la Justicia dictaminó hoy seis meses de prisión preventiva para la madre del menor y para su pareja.

Se trata de Mariela Altamirano, mamá biológica de Ángel, y de su novio, Michael González. Ambos fueron detenidos después de que se conocieran los resultados preliminares de la autopsia. El padrastro del niño declaró en la audiencia de control de detención y aseguró que tanto él como Altamirano son inocentes: “Nosotros también queremos saber qué pasó”.

Los dos permanecen detenidos en celdas separadas en distintas localidades de Chubut. La mujer está en Rada Tilly y el hombre, en General Mosconi.

Qué reveló la autopsia de Ángel

El informe preliminal de la autopsia determinó que la causa de muerte fue “hipertensión endocraneana por edema cerebral difuso y generalizado”, producto de una “herniación del tronco cerebral y amígdalas cerebelosas”. Según trascendió, las lesiones fueron “ocasionadas voluntariamente”, lo que descartó cualquier hipótesis de accidente.

El resultado final de la autopsia fue el motivo principal para que el fiscal solicite la detención de la madre y el padrastro del niño. Ángel había sufrido un paro cardiorrespiratorio tras una descompensación en la casa de Altamirano. Fue trasladado al Hospital Regional, pero murió 48 horas después.

Poco después de la muerte de Ángel, su padre, Luis López, denunció que la madre biológica del niño y la pareja "mataron" al menor. Según el informe forense, las lesiones traumáticas en la región craneal son compatibles con actos de violencia física de gran intensidad.