Se conoció qué le había dicho Ángel al juez, dos meses antes de su muerte en Comodoro Rivadavia

Mientras avanza la investigación por el caso de Ángel López, el nene de cuatro años que murió en Comodoro Rivadavia, se conoció qué fue lo que dijo el menor durante una audiencia de escucha realizada el 9 de febrero pasado.

Según informó ADN Sur, el acta judicial dejó constancia de que el niño le expresó al juez de familia Pablo Pérez que “vive con su ‘mami’ y le gustaría seguir viviendo allí”, y con respecto a la situación con su padre Luis, el documento señala que afirmó que “no quiere verlo”.

En este contexto, sumado a los antecedentes de violencia del padre contra el nene, la audiencia fue un elemento clave para mantener la guarda del menor a favor de Mariela, la madre biológica de Ángel.

Por un lado, la familia paterna del chico acusó a la madre y a su pareja de haber causado su muerte por presunta violencia familiar, a la vez que la mujer se defendió diciendo que sí pidió la tenencia fue para protegerlo. Sn embargo, trascendieron videos del menor llorando y pidiendo por favor no ir con su mamá.

En contraparte, desde el lado materno apuntaron contra el padre, quien fue denunciado en el pasado por tres episodios de violencia sobre Ángel, razón por la que estuvo preso algunos días en el 2024.

Un video muestra a Ángel llorando porque no quería ir a la casa de su madre.

Entre las versiones cruzadas y antecedentes que se suman al expediente, el Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia avanza con la investigación penal por la muerte de la víctima, donde analizan la hipótesis de que se haya tratado de un homicidio.

Qué se sabe del caso de Ángel

Ángel murió de un paro cardiorrespiratorio el domingo 5 de abril en Comodoro Rivadavia y según la versión de su madre, el nene se descompensó mientras dormía en su casa y falleció poco después en el hospital.

El padre denunció irregularidades en el proceso de la tenencia y apuntó directamente contra la madre, a pesar de que ya había sido apartado de la vivienda de su progenitor y su madrastra el 4 de noviembre de 2025, cuando la Justicia dispuso darle la tenencia a la madre biológica.

La causa avanza con dos imputados, la madre y su pareja, quienes fueron señalados como los principales sospechosos, dado que la autopsia preliminar determinó lesiones internas en la cabeza.