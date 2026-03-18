Insólito: un diputado compró un rifle por internet y se lo llevaron al Congreso

Al pasar por el escáner, el paquete fue retenido por la custodia de Diputados.

Una escena impensada se vivió este miércoles en el Anexo del Congreso de la Nación cuando un repartidor se presentó con un paquete para un diputado y una vez que el elemento fue revisado con el escáner, se observó que contenía un rifle de aire comprimido. De inmediato, el personal de seguridad retuvo al hombre.

"Otro día trancu en el Congreso", ironizó el diputado nacional Esteban Paulón en un posteo de la red social X. "Parece que un diputado/a compró una escopeta por Mercado Libre y pidió que se la envíen a su oficina de….Congreso. Por suerte el dispositivo de seguridad de la Cámara la detectó y evitó que pudiera ser ingresada al Anexo A. Seguimos con más informaciones para este boletín", cerró.

En un principio, el legislador del Partido Socialista no brindó más información al respecto, y al contrario, volvió a citar su posteo para criticar al Gobierno de Javier Milei y el dispositivo de seguridad que se encuentra en el Congreso: "Lo más curioso es que la zona está plagada de policías y gendarmes para gasear y golpear jubilados. Pero el paquete con la escopeta llegó sin mayores inconvenientes".

En paralelo, el periodista David Cayón confirmó la información en un tweet: "Un diputado/a compró por Mercado libre un rifle de aire comprimido. Se lo mandó al anexo del Congreso. Llegó el vendedor y cuando ingresó al edificio pasó el “paquete” por el escáner. Fue retenido y el paquete se lo llevó la custodia de Diputados".

Quién fue el diputado que pidió el rifle

Eso no es todo, sino que Cayón contó que no es la primera vez que esto ocurre, sino que "hace unos 15 días sucedió algo similar en el Senado", ya que "un senador se olvidó un cuchillo para asado en la mochila que llevaba una asesora y pasó por el escáner", por lo que "tuvo que ir a explicar la situación".

Javier Sánchez Wrba es diputado nacional de Pro y aliado de La Libertad Avanza.

Tiempo después también compartió la identidad del supuesto diputado que habría comprado el rifle: "Es Javier Sánchez Wrba del bloque del PRO. Oriundo de Trenque Lauquen, dicen que lo compró para el campo", información que también compartió el locutor Gabriel Sanfilippo en su cuenta de X.