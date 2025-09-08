Elecciones en Pinamar: resonante triunfo de LLA en el marco de una bajísima participación

Menos de la mitad de los pinamarenses habilitados a votar concurrieron a las urnas.

Situaciones dispares tuvieron lugar en el partido de Pinamar este domingo de elecciones con un triunfo claro para La Libertad Avanza pero en el marco de una participación muy baja del electorado: apenas votó el 49,43% del padrón.

Con 8.569 sufragios, la lista de la fuerza liderada por Javier Milei a nivel nacional fue la más elegida y se quedó con el 50,64%. En segundo lugar figuró Fuerza Patria, que reunió 5.121 y cosechó el 30,26% del interés electoral.

Respecto a la tercera ubicación, el espacio Somos Buenos Aires conquistó 1.726 votos, cifra que significó el 10,20 % del total, un número que no le permitirá tener concejales a final de año.

En consecuencia de los resultados la alianza entre LLA y el PRO se quedará con cinco de las siete bancas en disputa. Por su parte Fuerza Patria retuvo dos de las tres bancas que puso en juego.