Neme celebró a Volponi al frente de Desarrollo Local: "Vamos a trabajar con el sector público y el privado juntos para que nuestra ciudad crezca"

El intendente interino del partido de General Pueyrredón Agustín Neme oficializó las designaciones de Fernando Muro, al frente del Concejo Deliberante, y de Guillermo Volponi, a la cabeza de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público y Privada.

A través de las redes sociales compartió una imagen de los nuevos miembros de su gabinete y escribió: "Si algo aprendimos es que debemos trabajar juntos, el sector público y el sector privado, con responsabilidad, con previsibilidad, con reglas claras y con un mismo objetivo: que nuestra ciudad crezca".

"Mi objetivo es dotar a la ciudad en su productividad"

El exconcejal Guillermo Volponi y flamante secretario municipal de Desarrollo Local habló en las últimas horas con Extra 102.1 y contó por qué fue convocado por Neme para la Secretaría. "La gestión es una coalición de partidos a la que nos sumamos con La Libertad Avanza y yo venía trabajando ahí desde el ámbito del desarrollo productivo. Hace pocos días me llamaron para preguntarme si quiero seguir participando en la gestión, en este área que me gusta, que me siento cómodo y estoy seguro que voy a poder llevar adelante".

Sobre los proyectos a futuro que desde la Secretaría tiene pensado encarar, Volponi contó que piensa en seguir trabajando la llegada de grandes marcas a la ciudad; en facilitar las condiciones al ámbito privado para que pueda invertir en Mar del Plata y en mejorar la situación del Parque Industrial.

"Es una Secretaria del riñón de Montenegro con Muro y ahora con Neme también, es un eje fundamental de la gestión. La vinculación entre el público y el privado, la inversión, generar fuentes de trabajo... Yo quiero continuar en esa línea", expresó Volponi en diálogo con Extra y sintetizó: "Mi objetivo es dotar a Mar del Plata en su productividad, con todo el potencial que tiene nuestra ciudad".