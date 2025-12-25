Coparticipación, divino tesoro: Macri profundiza la tensión con el gobierno de Milei

La disputa entre el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cargo de Jorge Macri y la administración nacional de Javier Milei por los fondos de coparticipación entra en una nueva etapa. Luego de meses de negociaciones sin resultados, la administración porteña decidió avanzar por la vía judicial ante el incumplimiento del fallo de la Corte Suprema que, en 2022, ordenó restituir los recursos recortados.

La decisión fue confirmada por referentes del PRO en la Legislatura porteña. La diputada Laura Alonso advirtió que la falta de cumplimiento de los acuerdos afecta el funcionamiento institucional y remarcó que la ciudad no resignará el reclamo por una deuda que considera legítima.

El conflicto por los fondos se suma a otros roces recientes entre el PRO y La Libertad Avanza. Uno de ellos fue la votación en Diputados para designar representantes en la Auditoría General de la Nación, donde el oficialismo y otros bloques avanzaron en un acuerdo que dejó al PRO fuera de los cargos esperados, generando fuerte malestar interno.

Reuniones de Jorge Macri con Caputo y Adorni

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, mantuvo durante noviembre y diciembre una serie de reuniones con funcionarios nacionales para intentar destrabar el conflicto. Hubo encuentros con el ministro de Economía, Luis Caputo, y posteriores mesas técnicas entre equipos de ambas administraciones. Incluso, a comienzos de diciembre, Macri fue recibido en Casa Rosada por el ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En ese contexto, el Gobierno nacional buscaba respaldo legislativo para el Presupuesto 2026, que logró media sanción en Diputados, aunque con el rechazo del denominado capítulo 11. Ese apartado incluía, además de derogaciones vinculadas a la emergencia en discapacidad y al financiamiento universitario, una referencia a la deuda por coparticipación con la ciudad.

Desde el PRO señalaron que la inclusión del tema en ese capítulo fue un error, ya que la coparticipación debía tratarse en un apartado específico y no quedar atada a un bloque de artículos que finalmente fue rechazado. Tras ese traspié, Macri volvió a reunirse con Caputo, aunque ahora con la decisión de combinar el diálogo político con una nueva ofensiva judicial.

A cuánto asciende el reclamo económico de Macri

El reclamo económico no es menor. Según detalló Laura Alonso, la Ciudad exige una primera deuda estimada en 6.000 millones de dólares, además de un monto adicional generado durante este año que asciende a unos 370.000 millones de pesos.

La disputa por la coparticipación tiene un largo recorrido. En 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, el porcentaje asignado a la Ciudad pasó del 1,4% al 3,7%. Cuatro años después, el gobierno de Alberto Fernández lo redujo al 2,3%, en el marco de la crisis con la policía bonaerense, lo que derivó en una demanda judicial iniciada por Horacio Rodríguez Larreta. En diciembre de 2022, la Corte Suprema fijó de manera cautelar el coeficiente en 2,9%.

Ya bajo la gestión de Javier Milei, en septiembre de 2024 se había alcanzado un acuerdo para regularizar los pagos mediante desembolsos diarios y semanales. Sin embargo, los giros se interrumpieron en agosto de este año, reavivando el conflicto.

Ante ese escenario, desde la ciudad no descartaron volver a recurrir a la Justicia para exigir el cumplimiento del fallo y el pago de los fondos adeudados, en una disputa que promete seguir escalando tanto en el plano político como institucional.