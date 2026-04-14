Chapadmalal: el Concejo le pide precisiones a Nación tras el anuncio de Adorni sobre la licitación

Vista del Complejo Turístico de Chapadmalal, en el centro del debate por su futuro y la posible concesión de sus hoteles.

Un fuerte cruce entre radicales y libertarios evidenció fisuras internas del oficialismo en el marco del debate de un proyecto de la UCR para que el gobierno nacional le dé un fin educativo al Complejo Turístico de Chapadmalal, luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunciara la puesta en marcha de una licitación para entregar los hoteles para su explotación comercial en manos de privados. Como salida consensuada, finalmente se optó por pedirle a Nación que de precisiones sobre el proyecto en marcha.

El escenario fue la Comisión de Educación del Concejo Deliberante, donde se puso en tratamiento una propuesta de la UCR para que desde el Legislativo local se solicite al Ejecutivo nacional que contemple la incorporación de usos vinculados a la educación superior, cediendo un sector del predio a la Universidad Nacional de Mar del Plata para el desarrollo de un campus universitario.

En 2025, el gobierno de Javier Milei confirmó su decisión de dejar de destinar el complejo al turismo social, fin para el cual fue creado durante el gobierno de Juan Domingo Perón, al desafectar el predio del ámbito de la Secretaría de Turismo para trasladarlo a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe). En tanto, en la conferencia de prensa del pasado 25 de marzo, donde Adorni evitó dar respuestas sobre el origen de los fondos con los cuales costeó vuelos en aviones privados y la compra de una casa en un country, el jefe de Gabinete adelantó que desde la Aabe se estaba elaborando un pliego para licitar los hoteles de Chapadmalal.

La Comisión de Educación del Concejo Deliberante trató el pedido de informes sobre el futuro de Chapadmalal.

Sin mayores novedades hasta la fecha, el radicalismo puso sobre la mesa esta propuesta que también impulsa el senador nacional marplatense Maximiliano Abad. Sin embargo, la respuesta de La Libertad Avanza fue tajante: su presidente de bloque, Rolando Demaio, la catalogó como “atemporal”, dado que está en marcha una licitación, la vinculó a “la vieja demagogia política” y hasta planteó “corporativismo”.

En ese contexto, sostuvo que se trataba de un “ataque a la política del gobierno nacional” y, sin hacerlo explícito, vinculó la postura del bloque radical con la casta política. “Es un modelo de política que la gente ha pedido dejar atrás”, sentenció.

Como respuesta, el presidente del bloque radical, Ariel Bordaisco, insistió en la importancia de la propuesta y sostuvo que “buscamos sumar un mensaje político, no hay ningún tipo de oscuridad o conspiración, sino un planteo político para la ciudad”. Sutilmente, le recordó la presencia de referentes de la “vieja política” en las filas libertarias, como el caso de Daniel Scioli.

Manuel Adorni anunció que el Gobierno nacional avanza con una licitación para la explotación comercial de los hoteles.

Silencio del Pro y mediación de la Coalición Cívica

Por su lado, el kirchnerismo defendió el rol histórico de Chapadmalal ligado al turismo social y reclamó que eso permanezca sin alteraciones. La concejala Mariana Cuesta recordó que la senadora provincial Fernanda Raverta presentó un proyecto en la Legislatura al respecto y que la iniciativa libertaria tiene inconsistencias, ya que “las tierras fueron donadas por la Provincia con el fin de que sean destinadas para turismo social: se está vulnerando la razón por la que se cedieron”.

La figura del exgobernador volvió a sobrevolar el debate, ya que, luego de que Demaio asegurara que los hoteles están destruidos, Cuesta le replicó que no es así: “fueron puestos en valor durante el último gobierno peronista, y si no pregúntenle a Scioli, que estuvo en todas las fotos”.

La bancada oficialista expuso diferencias internas durante el debate por la licitación de los hoteles.

En tanto, Acción Marplatense planteó un despacho de minoría, donde además del aspecto educativo agregó una indicación para que el intendente Agustín Neme gestione la continuidad de Chapadmalal como infraestructura destinada al turismo social.

Ante el silencio del Pro y cuando el debate parecía no tener una salida acordada entre radicales y libertarios, la Coalición Cívica echó paños fríos. “Lo prudente es tener más información para analizar”, dijo Guido García, quien propuso que el expediente quede en tratamiento y pedir un informe a la Aabe con precisiones sobre la licitación que se está diseñando para el complejo. La moción fue votada por unanimidad.