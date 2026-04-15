El Ministro de Seguridad reveló que crecieron los ajustes de cuentas por el cobro de deudas: "Es por la crisis"

Para el Ministerio de Seguridad bonaerense, por la crisis, crece la violencia y los ajustes de cuentas. Foto ilustrativa: 0223.

Luego del espectacular megaoperativo que desnudó una operación de narcotráfico de una banda que era comandada desde la cárcel de Batán, el Ministro de Seguridad Javier Alonso, destacó el trabajo policial y brindó un panorama optimista de cómo se encuentra la seguridad en Mar del Plata.

Este mediodía en conferencia de prensa, el funcionario de Axel Kicillof confirmó que hay 7 prófugos y aún resta trabajar en las investigaciones que permitieron desarticular “una estructura de esta red criminal dedicada básicamente al narcomenudeo” y que “se asociaba también con robos agravados utilizando armas de fuego, robo automotor y hurto automotor”.

Menos homicidios en la Provincia

Consultado acerca de cómo se encuentra la seguridad en Mar del Plata y las distintas protestas de vecinos, Alonso consideró que las estadísticas marcan una mejora no solo en la ciudad sino en el resto del territorio bonaerense. “El año pasado, en la provincia de Buenos Aires tuvimos una baja de homicidios histórica y este primer trimestre del año tenemos 17% menos de homicidios que el año pasado”, destacó.

Para el Ministerio de Seguridad bonaerense, por la crisis, crece la violencia y los ajustes de cuentas.

En ese contexto, resaltó que en 2025 “la Provincia tuvo el año con menos homicidios en ocasión de robo": "Eso no es fruto de la casualidad ni del clima, sino del trabajo sistemático que hacemos, del trabajo de la policía, de la inversión que se hizo. Ustedes vieron la cantidad de móviles que trajimos a la ciudad y de personal policial que vino para cubrir el Operativo Sol”, remarcó Alonso.

Más violencia y deudas, producto de la crisis

En otro punto de su alocución, el Ministro de Seguridad brindó un particular análisis sobre la inseguridad en el territorio. “También sabemos que hay una crisis económica que está empezando a golpear fuerte a la ciudad, a la provincia, a los argentinos. Una crisis económica que se está traduciendo en dos indicadores que se elevan. Fundamentalmente, los conflictos de violencia intrafamiliar es lo que más está subiendo, y después ajuste de cuentas, muchos de ellos relacionados con el cobro de deudas en un sistemas informales”, apuntó y exclamó: “Hay gente que tiene ingresos por un 1 millón de pesos y familias que terminan en deuda con 25 millones".

Para Provincia, bajaron los homicidios en el primer trimestre de 2026.

“Son temas informales, a veces vinculados a estos sectores del narcomenudeo o del juego clandestino, y y cuando no pueden pagar, eso se traduce en hechos de violencia y en ajuste de cuenta. Entonces, la verdad que los indicadores que están creciendo son esos", argumentó el funcionario.

"El resto de la estructura delictiva la tenemos bastante planchada. O sea, ha estabilizado la situación de Mar del Plata y hay una leve baja en la tendencia. Hay una situación social que se va a volver cada vez más compleja, y y está bien que los vecinos que no estén conformes se junten con la policía, se junten con la gente del ministerio, con la municipalidad, y veamos cómo mejorar”, concluyó.