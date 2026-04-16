Jueves con alerta meteorológico: pronostican fuertes lluvias y vientos de 60 km/h para Mar del Plata

Tal como estaba anunciado, este jueves rige un alerta meteorológico para Mar del Plata y se esperan precipitaciones a lo largo de toda la jornada. Además, habrá ráfagas de viento que podrían generar complicaciones.

El último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que por la mañana hay altas chances de lluvias fuertes, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 70% y el 100%.

Por la tarde, no mejoran las condiciones y se prevé la continuidad de las lluvias intensas con valores similares de probabilidad.

Recién hacia la noche se espera una leve disminución en la intensidad, aunque las precipitaciones seguirán presentes, con probabilidades entre el 40% y el 70%.

Alerta amarilla



Según el SMN, por la mañana y tarde rige un alerta amarilla por lluvias para Mar del Plata, Mar Chiquita y General Alvarado: el informe prevé que serán persistentes, de moderadas a fuertes. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, los cuales podrían ser superados en algunas zonas puntuales.

Jueves caluroso pero con mucho viento

En cuanto a la temperatura, se mantendrá templada durante el día, con una máxima de 22°C por la tarde, mientras que por la noche descenderá hasta los 17°C.

El viento será otro de los factores a tener en cuenta: si bien no hay alertas por ese fenómeno, se esperan vientos sostenidos de entre 23 y 31 km/h, primero desde el noreste y luego rotando al sudeste.

Además, se esperan ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 59 km/h, lo que podría provocar momentos de mayor intensidad en la sensación térmica y complicaciones en zonas costeras o abiertas.

Para el viernes se espera un mejoramiento de las condiciones del tiempo, pero recién a partir de la mañana.