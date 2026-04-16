"Tienen miedo hasta de tomar el colectivo": le robaron el auto a punta de pistola y le exigen dinero para recuperarlo

En el vehículo había $300.000 y le piden otros $800.000 para recuperarlo.

Un grupo de cuatro delincuentes armados asaltó en la mañana del domingo a un hombre en el barrio Coronel Dorrego, le robó el auto y se dio a la fuga. Horas más tarde, lo contactaron para exigirle dinero a cambio de recuperar su vehículo.

El violento episodio se registró alrededor de las 6 en Coronel Suárez (Calle 188) y la avenida Colón, cuando los ladrones interceptaron al sujeto de 39 años en la puerta de su vivienda, lo amenazaron con un arma de fuego y escaparon con su Renault Stepway de color blanco, donde además guardaba $300.000.

Según informó a 0223 la familia de la víctima, que busca recuperar el rodado que su propietario utiliza como conductor de aplicación para conseguir un extra, los agresores lo ubicaron por redes sociales y le solicitaron otros $800.000 para devolverle el auto.

PQN 925 es la patente del Renault Stepway robado en la mañana del domingo.

Como prueba, le enviaron dos imágenes del Renault Stepway -patente PQN 925- estacionado en medio de un descampado con la documentación desperdigada por el suelo.

La familia damnificada, especialmente los más pequeños, "tienen miedo hasta de ir a tomar el colectivo para ir a la escuela" a partir de la situación que vivió su padre, conforme a su testimonio. "Ya no se puede ni salir", advirtieron.

De acuerdo a personas que se comunicaron con el dueño, el vehículo habría sido visto en el barrio La Herradura durante los últimos días, aunque no pudieron confirmarlo y dudan de esa información.

Por ese motivo, más allá de la denuncia radicada y el accionar policial, le pidieron a la comunidad que, en caso de visualizar un rodado con esas características, se comunique con las autoridades.