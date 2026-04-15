Alerta amarillo por lluvia a lo largo de todo el jueves en Mar del Plata

La advertencia meteorológica rige desde la madrugada y hasta la tarde del jueves.

Luego de una jornada en que el cielo nublado amenazó pero no hubo precipitaciones, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por lluvia desde la madrugada y hasta la tarde del jueves.

En principio, de acuerdo al organismo, los primeros chaparrones llegarían esta noche, acompañados por unos 20° y viento a una baja velocidad, de entre 7 y 12 kilómetros por hora (km/h), desde el sector noreste.

Jueves pasado por agua en Mar del Plata.

Sin embargo, las condiciones más temidas iniciarían en la madrugada, cuando rige el alerta amarillo y prevén lluvias fuertes, dos grados menos que a la noche (18°) y una corriente más intensa del sudeste, que oscilará entre los 13 y 22 km/h.

En tanto al resto del día, el SMN anunció más lluvias fuertes hasta la tarde y lluvias por la noche, con una máxima de 22° y apenas una mínima que variará cinco grados, de 17°. Pero además, se esperan ráfagas de hasta 50 km/h del noreste a la mañana y desde el este a la tarde y la noche.

Conforme a la advertencia del organismo, el área será afectada por lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad, entre la madrugada y la tarde, y estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, los cuales podrían ser superados localmente.

Por su lado, la calma aparecerá el viernes, cuando el termómetro alcanzará los 22°, el cielo estará mayormente nublado y no habrá más precipitaciones.