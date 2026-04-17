Dueño de casa redujo a ladrón que entró a robarle

Un hombre de 28 años que el viernes por la tarde se metió en una casa del barrio San Antonio con fines de robo fue aprehendido por personal policial tras el aviso que dió el dueño de casa.

Efectivos del Comando de Patrullas llegaron al inmueble ubicado en Inmediaciones de Guanaha y Reforma Universitaria donde un vecino había reducido al intruso que ingresó por el garaje y quiso robar unas herramientas.

"La maniobra fue advertida por el propietario del inmueble, quien logró reducir al sujeto en el lugar hasta la llegada del personal policial" informaron autoridades policiales.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría decimosexta, el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la formación de una causa y su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.