El equipo de Israel Damonte se fue al vestuario arriba en el marcador con un gol sobre el final del debutante Felipe Anso.

Final del primer tiempo, Aldosivi le gana 1-0 a Racing por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol gracias al gol del debutante Felipe Anso.

El encuentro comenzó con el local presionando alto a la defensa de la "Academia" pero rápidamente el equipo de Costas salió de la misma y consiguió pasar de ser presionado a ser el que presionaba.

A los 14 minutos llegó la primera jugada clara del encuentro con una buena intervención de "Toto" Fernández por el sector izquierdo, llegó al fondo y tiró el centro y Baltasar Rodríguez la agarró de volea pero se fue al lado del palo derecho de Werner.

En los últimos cinco minutos el equipo de Damonte volvió a presionar alto y tuvo dos situaciones de gol que le permitieron abrir el marcador del encuentro. La primera de ellas fue una buena jugada individual de Martín García que decidió rematar de afuera del área y Cambeses se tuvo que lucir para evitar el primer gol del encuentro.

Pero dos minutos más tarde a los 44, Rochi González tiró un lateral centro al área, Cordero la peinó al segundo palo donde llegó solo Lucas Rodríguez que remató de volea, Cambeses se lució para evitar el gol pero el rebote le quedó a Anso que definió de zurda al primer palo para poner el 1-0.

Síntesis:

Aldosivi: 1- Axel Werner; 4- Rodrigo González, 25- Néstor Breitenbruch 33- Nicolás Zalazar, 28- Santiago Moya, 18- Lucas Rodríguez; 8- Esteban Rolón, 55- Martín García, 24- Felipe Anso; 11- Agustín Palavecino, 19- Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Racing: 25- Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, 18- Franco Pardo, 23- Nazareno Colombo, 2- Agustín García Basso; 13- Santiago Sosa, 20- Baltasar Rodriguez, 24- Adrián Fernández; 44- Gonzalo Sosa, 9- Adrián Martínez, 7- Duvan Vergara. DT: Gustavo Costas.

Goles: PT 44' Felipe Anso

Tarjetas Amarillas: PT 16' Rodrigo González (A)

Árbitro: Nazareno Arassa

Estadio: José María Minella