El "Xeneize" igualó ante el "Rojo" en la previa del Superclásico del próximo fin de semana.

En un encuentro lleno de emociones y alta intensidad, Boca Juniors e Independiente igualaron 1-1 en La Bombonera por el clásico correspondiente a la fecha 14 de la Zona A del Torneo Apertura.

El equipo de Avellaneda sorprendió desde el inicio y abrió el marcador a los 8 minutos gracias a Matías Abaldo, quien aprovechó un centro de Maximiliano Gutiérrez y definió con un remate cruzado luego de una serie de rebotes que superó al arquero Agustín Marchesín.

A pesar del golpe temprano, Boca, con un equipo alternativo, mantuvo un orden defensivo bajo la dirección de Gustavo Quinteros y comenzó a presionar con mayor intensidad hacia el cierre del primer tiempo. Esa insistencia tuvo su premio en tiempo adicional cuando el árbitro Andrés Merlos, tras revisar una jugada con la asistencia del VAR liderado por Lucas Novelli, sancionó un penal a favor del local por una falta dentro del área visitante.

El delantero Milton Giménez fue el encargado de ejecutar la pena máxima y con una definición precisa estableció el empate justo antes del descanso, dejando el partido abierto para la segunda mitad.

En la segunda parte, el equipo de Claudio Úbeda intentó ganar el encuentro con el ingreso de sus titulares: Adam Bareiro y Miguel Merentiel. Mientras que más tarde ingresaron Exequiel Zeballos, Santiago Ascacibar y Miltón Delgado. Claramente la mejoría del juego se notó con las variantes, pero el "Xeneize" no supo aprovechar las chances que tuvo.

De esta manera el clásico en La Bombonera terminó igualado y repartieron puntos. Boca con este resultado llega a los once encuentros sin perder, llegó a los 21 puntos en la zona A y se ubica en el tercer lugar a tres puntos de Estudiantes. Mientras que el Rojo suma también tres partidos sin perder y subió al séptimo lugar con 18 unidades.