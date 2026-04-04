Aldosivi igualó sin goles con Estudiantes de Río Cuarto en el Minella

Aldosivi igualó 0-0 con Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol en el José María Minella.

El arranque fue parejo con ambos decididos a encontrar la apertura del marcador pero el que tuvo las más claras fue la visita. A los dos minutos tuvo un tiro en los pies de Talpone desde afuera del área que sacó en la línea Novillo. Mientras que diez minutos más Talpone volvió a probar desde afuera del área y obligó a una gran intervención de Werner que mandó la pelota al córner.

Con el correr de los minutos el equipo de Damonte comenzó a dominar más la pelota y buscó en más de una oportunidad el pelotazo largo a la espalda del lateral izquierdo buscando a Villarreal en donde ganó más de un mano a mano pero no consiguió terminarlos de buena manera.

Por contraparte el equipo de Acuña tuvo como su principal arma de ataque, la pelota parada ya que tuvo siete tiros de esquina con los que complicó a la defensa del "Tiburón".

Ya en el segundo tiempo, a los 49 minutos Estudiantes tuvo una clarisima en los pies de Gabriel Alanis que se fue mano a mano contra Werner, lo gambeteó y quedó con el arco libre pero el remate impactó en el palo y se fue afuera.

La respuesta del equipo de Damonte llegó cinco minutos más tarde con una buena jugada por el sector derecho. Rochi González llegó al fondo, tiró el centro atrás, Junior Arias le cedió la pelota atrás a Gino y el capitán remató desde afuera del área pero la pelota se fue por encima del travesaño.

A los 11 minutos el local perdió la pelota en ataque, quedó mal parado y la pelota le quedó a Garnerone que remató al primer palo pero Werner evitó la apertura del marcador a favor del equipo cordobés.

La más clara del equipo del puerto llegó en los pies de Guzmán que ensayó una gran gambeta, quedó mano a mano con Lastra, remató pero el arquero achicó bien para evitar el gol del local.

A diez minutos del final el local quedó mal parado por un error propio, Estudiantes se fue de contra y Zalazar lo bajó a su rival y Lamolina le sacó la segunda tarjeta amarilla por lo que Aldosivi se quedó con un jugador menos para cerrar el partido.

A los 47 minutos de la segunda parte, Aldosivi quedó mal acomodado en defensa y la pelota le quedó a Ferreira que remató cruzado pero Werner se lució para evitar el gol de Estudiantes.

Con este resultado Aldosivi llegó a los seis puntos, igualó a Newell's y se ubica un punto por encima de Estudiantes de Río Cuarto en la tabla anual. Mientras que en los promedios suma 39 puntos en 44 partidos disputados por lo que promedia 0.886 y quedó por debajo de Gimnasia de Mendoza y por encima del conjunto de Río Cuarto.

El próximo viernes el equipo de Israel Damonte viajará a Córdoba para enfrentar a Belgrano en Barrio Alberdi en busca de su primera victoria en el año.

Síntesis:

Aldosivi: Axel Werner, Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Joaquín Novillo, Fernando Román; Esteban Rolón, Franco Leys, Federico Gino; Agustín Palavecino, Junior Arias, Alejandro Villarreal. DT: Israel Damonte.

Estudiantes de Río Cuarto: Agustín Lastra; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Facundo Cobos; Nicolás Talpone, Alejandro Cabrera, Martín Garnerone; Tomás González, Gabriel Alanis, Mateo Bajamich. DT: Gerardo Acuña.

Amarillas: PT 12' Zalazar (A), 26' Rolón, 38' Gino. ST 22' Rodrigo González; ST 33' Tomás González (E)

Roja: 34' Zalazar (A)

Cambios: ST 8' Guzmán y Morello por Gino y Palavecino (A); 17' Morello y De La Vega por Villarreal y Arias (A); 19' Cabral por Talpone (E); 29 Ostcheta y Valiente por Cobos y Alanis (E); 30' Bochi por Rolón (A); 37' Ferreira por Garnerone.

Goles: No hubo

Árbitro: Nicolás Lamolina

Estadio: José María Minella