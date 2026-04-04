Maravilla sobró el penal... pero Independiente no falló y se quedó con el Clásico de Avellaneda

El equipo de Gustavo Quinteros se quedó con el clásico sobre el final y volvió al triunfo.

El Independiente de Gustavo Quinteros se quedó con el Clásico de Avellaneda. Con el gol de Gabriel Avalos, el "Rojo" le ganó 1-0 a Racing y volvió a la senda de la victoria luego de unos días en los que se rumoreaba la posible salida de su entrenador.

El partido fue claramente como se esperaba: caliente, picado y con mucho roce entre ambos. La primera parte fue más guapeza que fútbol y el que tuvo la chance más clara fue la visita que a minutos del final tuvo una chance magnifica que terminó en un penal por mano de Valdez. El mismo lo cobró "Maravilla" Martínez pero el centrodelantero la picó y la pelota se fue por encima del travesaño.

En la segunda parte la fricción continúo pero el "Rojo" con algunos cambios comenzó a jugar más con la pelota. Aunque el equipo de Gustavo Costas era el que tenía las ya que Martínez tuvo dos chances más para abrir el marcador pero volvió a errar. En primera instancia Solari lo asistió de muy buena manera pero el nueve le erró a la pelota de manera insólita.

Mientras que la segunda oportunidad fue con un 2X1 entre Conechny y Martínez contra Arias y el colombiano terminó cortando de manera perfecta la pelota y la mandó al lateral.

Cuando parecía que el encuentro terminaría sin goles, el joven Pérez Curci abrió al sector derecho para Santiago Montiel, que desbordó para su pierna derecha y tiró el centro al medio y Gabriel Avalos la empujó para poner el 1-0 definitivo.

Con este resultado Independiente volvió a ganarle un clásico a la Academia despúes de casi tres años. Además subió al octavo lugar con 17 puntos en el grupo A para meterse en zona de clasificación a los octavos de final. Mientras que Racing se mantiene con 18 unidades en el quinto lugar del grupo B.