Escrituras gratuitas para 299 familias, nueva ambulancia y camión ambiental: Kicillof pasó por Dolores

El gobernador Kicillof al entregar una de las escrituras de propiedad en Dolores.

En el marco de su gira por la región del sudeste bonaerense con inauguraciones en el partido de General Guido, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles el acto de entrega de 299 escrituras gratuitas para familias de Dolores, distrito en donde entregó una ambulancia, aportes para el hospital local y una camión para la recolección de residuos.

El mandatario se presentó junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; y la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, quienes fueron recibidos por el intendente local, Juan Pablo García.

Kicillof en el escenario del teatro Unione junto a García y Mena.

Escrituras para familias dolorenses

En el marco del programa “Mi Escritura Mi Casa”, se entregaron 299 títulos de propiedad gratuitos a familias del distrito durante un acto realizado en el teatro Unione. De esta manera, son 832 las escrituras entregadas en el municipio desde el inicio de la gestión.

“Estamos muy felices de estar nuevamente en Dolores para entregar escrituras gratuitas: esto no es un regalo del Gobierno, es un derecho de cada uno de los y las bonaerenses”, aseguró Kicillof al respecto y de inmediato agregó: “Muchas veces para que los derechos se cumplan hace falta un Estado presente, con sensibilidad y eficiencia: eso es lo que hacemos cuando trabajamos codo a codo con los intendentes para que las familias puedan tener, después de tanta espera, su título de propiedad”, destacó.

Después de eso Kicillof agregó: “No se puede hablar realmente de libertad si primero no aseguramos la igualdad y la justicia social: con este programa estamos demostrando que donde hay una necesidad, hay una política pública que da respuestas”, sostuvo en ese sentido.

Por su parte, el ministro Mena sostuvo: “El gobernador tuvo la decisión política de brindarle seguridad jurídica al pueblo bonaerense: esta es la tercera entrega de escrituras en menos de dos años aquí en Dolores, lo que refleja que la Provincia y el municipio trabajan para ampliar derechos y forjar un futuro mejor”.

El histórico teatro Unione de Dolores, sede del acto de entrega de escrituras.

Ambulancia y convenio para la salud pública de Dolores

Más allá de las escrituras, desde la gobernación bonaerense realizaron otros aportes al distrito, entre ellos para el sector de la salud pública: “También entregamos una ambulancia, la Nº431 en la Provincia: lo hacemos porque estamos convencidos de que el acceso a la salud no puede depender ni del poder adquisitivo de los vecinos ni del código postal de donde vivan”, graficó Kicillof.

Asimismo, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, suscribió un convenio de apoyo financiero para obras en el hospital municipal “San Roque” y para reparación de equipamiento.

“Agradecemos las escrituras, la ambulancia y los materiales que cada ministerio provincial nos entregó para llevar soluciones a los vecinos: con trabajo, solidaridad y esfuerzo estamos mejorando la calidad de vida de la comunidad de Dolores”, subrayó el intendente García.

La ambulancia que recibió el municipio de Dolores por parte de la gobernación bonaerense.

García, Kicillof y la ministra Vilar.

Camión ambiental y ábroles para clubes y escuelas

Además, acompañado por la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, se entregó un camión con caja abierta para la gestión de residuos sólidos urbanos, indumentaria para los trabajadores de las plantas de reciclado, luminarias viales y herramientas para la atención de emergencias climáticas.

En tanto, junto al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, se distribuyeron 750 ejemplares de árboles a clubes, escuelas y productores rurales.