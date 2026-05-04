El mayor evento de motocross del país, a solo dos horas de Mar del Plata: una escapada ideal para el fin de semana

Si estás buscando una excusa para una escapada distinta desde Mar del Plata, el próximo fin de semana del 8, 9 y 10 de mayo tiene un plan perfecto: Dolores será sede del Campeonato Argentino de Motocross (MX Argentino), el principal certamen del país, en lo que promete ser un espectáculo lleno de adrenalina y nivel deportivo.

A apenas dos horas de viaje, el Autódromo Municipal de Dolores recibirá por primera vez una fecha oficial del campeonato, correspondiente a la segunda del calendario nacional. Allí competirán los mejores pilotos de Argentina en un circuito preparado especialmente para la ocasión, lo que convierte al evento en una experiencia imperdible tanto para fanáticos como para quienes quieran vivir algo diferente.

Pero el plan no termina en el motocross. Dolores ofrece una propuesta ideal para completar el fin de semana. Uno de sus grandes atractivos es el Parque Termal, perfecto para relajarse después de una jornada a pura velocidad. Con piletas de agua termal y espacios de descanso, se convierte en una parada obligada para quienes buscan combinar deporte y bienestar.

El complejo combina piletas de aguas termales saladas y dulces con una amplia oferta de servicios y alojamiento.

La ciudad también se destaca por su oferta gastronómica. Desde clásicas parrillas de ruta -muy elegidas por viajeros- hasta locales regionales donde se pueden conseguir quesos, salamines y productos artesanales, ideales para degustar o llevar de regreso. Además, el turismo rural suma otra alternativa para quienes prefieren el contacto con la naturaleza, con estancias y propuestas campestres a pocos minutos del centro.

Las entradas para el evento ya están a la venta. Se pueden adquirir de forma online a través de la plataforma Plateaunotickets o de manera presencial en la Secretaría de Turismo (Castelli 45). El valor de la entrada general es de $20.000, mientras que el estacionamiento cuesta $10.000.

Cuenta con piletas cubiertas con cúpula vidriada para generar un microclima y piletas al aire libre.

Con deporte, relax y buena gastronomía, Dolores se posiciona como un destino completo para una escapada corta. Un plan distinto, cerca y con todos los ingredientes para un fin de semana inolvidable.