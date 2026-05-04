En Dolores, Katopodis dio inicio a la ampliación del autódromo “Miguel Ángel Atauri”

El ministro Katopodis a su paso por Dolores en el inicio de obras en el autódromo local.

El titular del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, y el intendente de Dolores, Juan Pablo García, dieron inicio a los trabajos de ampliación y repavimentación del autódromo “Miguel Ángel Atauri”, una obra anunciada hace un año que busca mejorar la infraestructura de un predio clave para el deporte motor de la región.

“Esta inversión va a traer gran parte de la infraestructura que Dolores necesita para promover el turismo y el deporte, beneficiando a miles de vecinos y vecinas. Con esta obra estamos recuperando el orgullo del distrito”, destacó Katopodis al respecto.

Katopodis saludo a un piloto presente en el autódromo dolorense.

Las obras de renovación y ampliación del autódromo de Dolores

La intervención proyectada por las autoridades consiste en la repavimentación de la pista existente, la reparación de baches y fisuras y su ensanche de 10 a 12 metros.

Además se prevé la ampliación del circuito mediante la incorporación de un nuevo tramo de 1.400 m para alcanzar una longitud total de 4.050 metros.

Por otro lado la inversión incluye la ejecución de tareas complementarias como la construcción de alcantarillas para drenaje, señalización horizontal, mejoras en boxes y sectores operativos, utilizando materiales y técnicas que garantizan mayor durabilidad y rendimiento de la pista.

Las tareas, que tendrán una inversión de $4.869 millones por parte de la provincia de Buenos Aires, van a mejorar y modernizar una infraestructura deportiva clave, aumentando la seguridad y calidad del autódromo, lo que permitirá que se lleven a cabo una mayor cantidad de competencias automovilísticas y eventos.

Asimismo, tendrá un impacto económico positivo al promover el turismo, la hotelería, la gastronomía y el comercio local, además de generar empleo durante su ejecución. A su vez, posicionará a la ciudad de Dolores a nivel regional, fortaleciendo su perfil como sede de actividades deportivas y recreativas, y contribuirá a una mejora en la infraestructura urbana y de servicios asociados.

Katopodis y García junto a un piloto en Dolores.

Deporte motor y termas, los motores económicos en Dolores

Por su parte, el intendente Juan Pablo García, remarcó la felicidad por el inicio de los trabajos: “Ya hay máquinas trabajando. Ya hay movimiento de suelo. Y eso significa que Dolores está dando el salto para recibir competencias nacionales y ponerse en lo más alto del automovilismo”.

Después de eso el jefe comunal del PJ hizo foco en su gestión: “No es un hecho aislado. Es parte de una visión de ciudad. Las termas y el autódromo van a ser los motores que impulsen turismo, inversión, trabajo y nuevas oportunidades para los dolorenses”, aseguró García en ese sentido.