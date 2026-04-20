Pilar Robles: “Fue el torneo que muchas jugadoras de hockey soñamos con jugar”

Pilar Robles volvió a nuestra ciudad con la medalla dorada conseguida junto a Las Leoncitas en el Panamericano Junior de hockey disputado en Chile. De regreso en la ciudad, la jugadora de Mar del Plata Club contó las emociones que le tocó vivir en Santiago y los objetivos planteados para lo que resta del año con el club de Santa Celina.

"Disfruté desde el principio hasta el final este torneo. Es un lujo vestir esta camiseta. Lleva mucho esfuerzo ponérsela, entonces, claramente, había que gozarlo, y cada vez que tocaba entrar, dejar todo por la misma", aseguró Pilar en el arranque de la charla. "Fue un torneo muy lindo, tanto dentro como fuera de la cancha. Aprendí un montón desde muchísimos aspectos, tanto en el hockey como de las chicas y sus conductas como jugadoras de seleccionado argentino", agregó sobre su experiencia en el Panamericano Junior de Chile.

"Porque vos no sólo sos jugadora de Selección Argentina con la camiseta puesta, sino que en la conducta fuera de la cancha tenés que serlo también. Entonces, aprender de ese sentido, del cuerpo técnico, que son todos jugadores olímpicos. Tuve a mi familia afuera, hice amistades, así que la verdad que fue el torneo que muchas jugadoras de hockey soñamos con jugar. Para mí fue hermoso", reafirmó.

Las Leoncitas tuvieron un andar arrollador en el torneo pero en la final con Estados Unidos tuvieron que trabajar más de lo esperado para destrabarla en el cuarto final. "Estados Unidos planteó un partido distinto al que habíamos jugado en la fase de grupos. Creo que ellas, al haberlo empatado y en un momento de ir uno a uno, se metieron muy atrás y era cada vez más complicado encontrar un gol por jugada. Pero bueno, yo creo que el equipo supo entender que había que, o buscar cortos con la goleadora que teníamos, o buscar faltas dentro del área. Y así fue que llegaron dos goles de penal que terminaron definiendo el partido. Igual nosotras confiábamos en lo que teníamos y nos aferramos mucho a eso a la hora de jugar el partido", analizó Pilar.

La jugadora de Mar del Plata Club tuvo un gran debut en el torneo, convirtiendo un golazo en el triunfo contra México que se viralizó en redes por la definición de Robles. "El primer partido nos tocó arrancarlo muy bien, pisando fuerte contra México y por suerte se me pudo abrir el arco. Es verdad que después de ese gol llegaron mensajes. Mi familia, amigos, todos estuvieron muy pendientes durante el torneo. Estuvieron súper presentes. La verdad que sentir ese apoyo, tener esos mensajes diarios, hablar con personas que sé que se preocupan, a mí me hizo muy bien", confió sobre el respaldo de su círculo más cercano durante todo el torneo ya sea en Chile o a la distancia.

Por una cuestión de edad, Pilar no va a poder formar parte del Mundial Sub 21 que se jugará el próximo año. Pero de todos modos se entusiasma con la posibilidad de volver a ponerse la camiseta argentina. "Igualmente siempre seguiré entrenando y esforzándome para algún día, quién dice, volver a vestirla", se ilusionó. "Este torneo me dejó puras enseñanzas. Porque además de lo que decía que uno aprende en el torneo también sigue sumando conocimientos en el después. La enseñanza de saber que si uno entrena y se esfuerza se dan cosas como esta: el lujo de poder jugar un torneo así. No es algo que se dé de un día para otro. Desde que era una niña me gusta entrenar, cuidarme con las comidas...", confesó.

"Entonces, creo que esto es fruto de un trabajo de muchos años y la verdad que estoy muy contenta. Es muy difícil poner en palabras. Creo que todavía tengo que caer pero es increíble lo que viví. Estoy muy agradecida con la vida por esta experiencia que viví como jugadora de hockey pero también como persona. Esto me va a quedar para siempre", reconoció Pilar.

Ahora Pilar vuelve enfocarse en lo que será lo que queda de 2026 con Mar del Plata Club, que además de intentar revalidar los títulos locales conseguidos en 2025 buscará seguir creciendo en el plano nacional. "Este año estamos muy enfocadas en lo que es la Súper Liga. Nos toca jugarla en Rosario contra equipos de Córdoba, de Santiago del Estero, Tucumán... Va a estar duro y queremos pelear, queremos estar ahí, en lo más alto. Creemos que tenemos con qué, así que lo vamos a dejar todo. No tengo dudas de eso", avisó con respecto al gran objetivo de este año para el hockey de Mar del Plata Club. "Tenemos un buen equipo y creo que es la esencia de este club, de este equipo, el querer ir a un torneo y pisar bien. Así que por ello iremos. A crecer y a representar bien al club", añadió.

Por último, Pilar se refirió al proyecto que encaró el club para terminar teniendo dos canchas de agua, algo inédito para una institución de la ciudad y la zona. "Llegar a tener dos canchas de agua no sólo implica el crecimiento del club sino también creo que implica crecimiento del hockey de la ciudad. Tener un club con cancha agua implica mucho, y creo que debemos estar muy orgullosos de que esté el proyecto para hacerlo. Los niveles de entrenamiento van a subir un montón, el jugar de local en una cancha de agua no es poca cosa y también nos va a preparar para estos torneos nacionales a futuro. Porque en torneos como la Súper Liga se juega en cancha de agua, así que poder tenerla y entrenar en la misma va a ser un privilegio enorme", destacó.