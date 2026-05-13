“Dios me pidió que ayudara”: la historia de la familia que sale cada noche a repartir comida en Mar del Plata
Hoy reparten hasta 80 viandas por noche en la ciudad, pero necesitan mercadería para poder continuar. Cómo ayudar.
Por Redacción 0223
PARA 0223
"Se me apareció Dios en un sueño y me dijo que ayude a la gente necesitada", eso le contó Lucrecia a su pareja Walter y fue el principio de una acción solidaria que hoy le asegura un plato de comida caliente a decenas de personas en situación de calle.
Cuando se trata de empatía y generosidad, el llamado llega de formas inesperadas. Ese día Lucrecia despertó con un nuevo desafío: "Le pedí que me guiara para saber cómo ayudar y me mostró que tenía que darle alimento a la gente necesitada", contó en diálogo con 0223.
Con apenas 20 mil pesos compró los elementos básicos para cocinar. Al principio fueron 20 bandejas, "pero vendiendo broches, bordados, blusas, y con el trabajo de mi marido que lustra y lava autos, juntamos más plata para poder hacer más", comentó.
Una vez que tuvieron las viandas listas, salieron a recorrer las calles de Mar del Plata y el panorama fue desolador: "Nos encontramos con mucha gente necesitada, durmiendo en las puertas de los bancos, chicas embarazadas, criaturas pasando mucho frío".
Todas las noches, cuando la plata alcanza, salen a repartir. Las personas en situación de calle ya los conocen y esperan, agradecen con las palabras más amables poder recibir ese día un plato de comida.
"Lo único que queremos es que nos ayuden con mercadería o con lo que les nazca de corazón. No queremos obligar a nadie, esto lo hacemos con mi pareja y mi mamá que nos acompaña para cuidar a nuestros hijos", reveló Lucrecia.
Por jornada, con su familia realizan entre 60 y 80 viandas, según lo que alcance. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse por llamada al 2233454439 o por WhatsApp al 2234986910.
Leé también
Temas
Lo más
leído