“Dios me pidió que ayudara”: la historia de la familia que sale cada noche a repartir comida en Mar del Plata

"Se me apareció Dios en un sueño y me dijo que ayude a la gente necesitada", eso le contó Lucrecia a su pareja Walter y fue el principio de una acción solidaria que hoy le asegura un plato de comida caliente a decenas de personas en situación de calle.

Cuando se trata de empatía y generosidad, el llamado llega de formas inesperadas. Ese día Lucrecia despertó con un nuevo desafío: "Le pedí que me guiara para saber cómo ayudar y me mostró que tenía que darle alimento a la gente necesitada", contó en diálogo con 0223.

Con apenas 20 mil pesos compró los elementos básicos para cocinar. Al principio fueron 20 bandejas, "pero vendiendo broches, bordados, blusas, y con el trabajo de mi marido que lustra y lava autos, juntamos más plata para poder hacer más", comentó.

Una vez que tuvieron las viandas listas, salieron a recorrer las calles de Mar del Plata y el panorama fue desolador: "Nos encontramos con mucha gente necesitada, durmiendo en las puertas de los bancos, chicas embarazadas, criaturas pasando mucho frío".

Todas las noches, cuando la plata alcanza, salen a repartir. Las personas en situación de calle ya los conocen y esperan, agradecen con las palabras más amables poder recibir ese día un plato de comida.

"Lo único que queremos es que nos ayuden con mercadería o con lo que les nazca de corazón. No queremos obligar a nadie, esto lo hacemos con mi pareja y mi mamá que nos acompaña para cuidar a nuestros hijos", reveló Lucrecia.

Por jornada, con su familia realizan entre 60 y 80 viandas, según lo que alcance. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse por llamada al 2233454439 o por WhatsApp al 2234986910.